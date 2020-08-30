Xem tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng sẽ giúp bạn có được những quyết định phù hợp và gặt hái được những kết quả cao nhất trong công việc, tài lộc, tình duyên và sức khỏe . Vậy tuổi Nhâm Tý nữ mạng năm 2021 sẽ có những biến đổi gì đặc biệt? Mời bạn đọc hãy cùng Phunuvagiadinh coi tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 trong bài viết sau!

Bước sang năm 2021, nữ mạng Nhâm Tý 1972 đã 49 tuổi, vận thế tổng thể nửa cát nửa hung. Sự nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn đem lại nhiều lợi nhuận. Mặc dù bản mệnh phải hao tâm tốn sức nhưng lại thu hoạch dồi dào. Tài vận phất cao nhưng tình cảm đi xuống, vợ chồng cãi vã. Bạn cũng cần chú ý hơn trong vấn đề sức khỏe, đặc biệt là 6 tháng cuối năm, có thể xuất hiện bệnh tật, thậm chí ảnh hưởng về sau nếu không kịp thời chữa trị.

Đây là một năm mà vận mệnh của người tuổi Tý tương đối khởi sắc, hùng mạnh. Về cát tinh, bạn sẽ gặp được Văn Xương tinh và Tuế Hợp che chở, giúp bạn phát huy sức mạnh tối đa, từ đó gặt hái nhiều thành công.

Năm 2021, vận mệnh của người tuổi Tý tương đối khởi sắc, hùng mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết tử vi tuổi Nhâm Tý nữ mạng năm 2021

Tình cảm

Năm nay, tuổi Tý sẽ gặp được người quan tâm mình. Nữ mạng Nhâm Tý có đường tình duyên không quá tệ nhưng tự bản thân cần chủ động gặp gỡ giao lưu nhiều hơn.

Đường công danh, làm quan của tuổi Nhâm Tý cực kỳ rộng mở, đặc biệt là người trẻ tuổi không ngại khó khăn thử thách để đạt mục tiêu. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại hoàn toàn ngược lại, dễ sinh khoảng cách với chồng do cường thế, thậm chí còn bị kẻ thứ 3 làm phiền, nghiêm trọng hơn có thể ly hôn. Do đó, bạn cần cẩn thận xem xét để phát hiện sớm vấn đề, từ dó có biện pháp hàn gắn thích hợp.

Chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tý năm 2021 không tệ nhưng cần chủ động gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp

Sự nghiệp của Nhâm Tý nữ mạng trong năm 2021 sẽ có quý nhân giúp đỡ, lộ trình thăng tiến tốt, bù lại sẽ phải chịu nhiều áp lực. Tuổi Tý lục hợp với năm Sửu nên sẽ có nhiều cơ hội may mắn gặp được đối tác làm ăn tốt, nhờ đó mà công việc chạy băng băng, khó khăn dễ dàng được hóa giải, thuận buồm xuôi gió.

Nữ mạng tuổi Nhâm Tý trong năm 2021 có nhiều cơ hội lẫn thách thức. Năng lực bản mệnh tốt, có thể gặt hái nhiều thành công vượt bậc. Bản mệnh cũng có sự phối hợp với đồng nghiệp cực kỳ ăn ý, nhất là được ưu ái bởi người khác giới. Hãy tranh thủ học hỏi và trau dồi thêm nhiều kỹ năng mới. Nữ mạng Nhâm Tý cũng có nhiều cơ hội thăng chức, chỉ cần khiêm nhường, cầu tiến thì sẽ có thành tựu.

Sự nghiệp sẽ có quý nhân giúp đỡ, lộ trình thăng tiến tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận

Tuy năm 2021 là một năm có nhiều áp lực nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh tăng theo nhờ nhiều cơ hội kiếm tiền. Tài vận năm nay cuồn cuộn, khiến người ta ghen tị. Chỉ cần Nhâm Tý nữ mạng biết cách tiết kiệm, dự trữ tiền nong thì không cần phải lo lắng gì nhiều. Bản mệnh kiếm tiền giỏi đồng thời giữ tiền cũng giỏi không kém.

Sức khỏe

Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 không được tốt. Nữ mạng có thể bị mất sức do áp lực công việc, tốt nhất là có chế độ nghỉ ngơi phù hợp. Trong 6 tháng cuối năm, sức khỏe sẽ xuống dốc nhiều hơn do sức ép của cả công việc gia đình lẫn xã hội. Giấc ngủ kém chất lượng kèm theo sức đề kháng yếu sẽ phát sinh bệnh. Hãy dành nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi thay vì cứ lao đầu vào công việc.

Sức khỏe của nữ mạng Nhâm Tý không được tốt do nhiều áp lực công việc - Ảnh minh họa: Internet

Sao chiếu mệnh

Tuổi Nhâm Tý nữ mạng năm 2021 có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú được xem là Hung tinh trong Cửu Diệu tinh, dù nó không ảnh hưởng lớn nhưng sẽ gây nên những hạn sâu cần lưu tâm:

Bị tiểu nhân hãm hại: Thổ Tú chiếu mệnh khiến công việc làm ăn không thuận lợi, có tiểu nhân phá hoại khiến vạn sự bất thành. Do đó, cần tỉnh táo để phân định rõ đâu là kẻ tiểu nhân, đừng để họ lợi dụng mà hại thân.

Sức khỏe: không được tốt, thường xuyên bị ốm đau, bệnh không quá nặng.

Xuất hành: Việc xuất hành hay đi xa không thuận lợi, hãy hạn chế đi xa để tránh gặp nạn.

Tình cảm: Không mấy suôn sẻ, có nhiều trắc trở, nhiều tranh chấp, cãi vã không đáng có.

Sao Thổ Tú chiếu mệnh có thể gây nên những hạn cần lưu tâm - Ảnh minh họa: Internet

Hướng xuất hành

Các hướng xuất hành 3 ngày đầu năm 2021 tốt cho tuổi Nhâm Tý là:

Mùng 1 Tết (Thứ 6 ngày 12/2/2021): hướng Tây nữ.

Mùng 3 Tết (Chủ nhật ngày 14/2/2021): hướng Đông nữ, Tây Bắc.

Mùng 5 Tết (Thứ 3 ngày 16/2/2021): hướng Tây Bắc, Đông nữ.

Trên đây là thông tin về tử vi tuổi Nhâm Tý năm 2021 nữ mạng. Mong rằng bạn đọc đã chắt lọc được nhiều thông tin bổ ích cho mình. Chúc bạn sẽ có một năm Tân Sửu bình an và may mắn!