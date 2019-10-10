Xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 để bạn có thể được hưởng nhiều hơn sự may mắn, hạnh phúc và giảm đi vận hạn trong năm mới.

Trong năm 2020 này, bạn băn khoăn, lo lắng không biết rằng bản thân sẽ gặp được nhiều tài lộc hay vận hạn? Tuổi Nhâm Thân năm 2020 hợp hướng nào? Những sao nào chiếu mệnh, đường tình duyên, tài lộc và cuộc sống sẽ ra sao?

- Năm Canh Tý 2020 Gia chủ tuổi Nhâm Thân 29 tuổi.

- Mạng Kiếm Phong Kim - Vàng Đầy Gươm.

Người tuổi Nhâm Thân có Tài tinh cao chiếu nên may mắn có danh lợi đủ đầy. Không thiếu hoạnh tài, có được cơ may tài lộc bất ngờ đến từ khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, cũng khó tránh được điềm xui rủi khi bản mệnh không biết điểm dừng, không biết đủ, tiêu xài tiền bạc xả láng, lại có tâm cờ bạc lô đề thì tiền núi cũng hết. Con giáp này cần phải không ngừng học hỏi và rèn luyện cách quản lý tài chính để giữ được tài lộc trong tay.

2. Tử vi tuổi nhâm thân năm 2020 nữ mạng

Tuổi Nhâm Thân năm 2020 Canh Tý

SAO: Vân Hán: Công việc làm ăn kinh doanh ở mức trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật

VẬN NIÊN: tốt

Mạng: kim gặp năm thủy là tương sinh: Tốt

Địa chi tuổi Thân gặp năm tý là tốt

Thiên can tuổi: Nhâm gặp năm Canh là bình

Hướng Tốt Xuất hành mùng 1 Tết 2020: Hướng Chính Nam giúp nghênh tiếp Tài Thần và hướng Tây Nam giúp đón Hỷ Thần. Xuất hành vào lúc Từ 11 giờ đến 13 giờ sáng và từ 17h tới 19h.

Tổng Quan tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 nữ mạng:

Xem phong thủy tuổi nhâm thân 1992 năm 2020 cho thấy, sao hạn tuổi nhâm thân năm 2020 nữ mạng là sao Vân Hán.

Tuổi Nhâm Thân năm 2020 nữ mạng gặp sao hạn là sao Vân Hán

Sao Vân Hán chiếu mệnh thì không tốt cho thai sản. Việc làm ăn kinh doanh ở mức tương đối, khẩu thiệt phòng thương tật, ốm đau. Có thể gặp cảnh kiện thưa, tai hình nếu không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Đặc biệt trong tháng 2, tháng 8 âm lịch, cuộc sống gặp nhiều bất ổn. Do vậy, cần đặc biệt cẩn thận trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi, nên đề phòng chuyện quan sự, trong nhà không yên.

- Xét về phương diện Cuộc sống - Gia Đạo

+ Đối với nữ 1992 đã có chồng con, đây là một năm mà tình cảm gia đình không được tốt, vợ chồng có sự bất hòa hay cãi vã lẫn nhau

+ Đối với nữ Nhâm Thân 1992 còn độc thân, năm nay sẽ không có tin vui về hỷ tín và chuyện tình cảm không được tốt, thích sống cuộc sống một mình. Cần phải đi cắt duyên âm.

- Xét về phương diện Sức khỏe

Trong năm 2020 này, quý cô cần chú ý cẩn thận xe cộ, có thể mắc các bệnh về đầu.

- Xét về phương diện làm ăn - sự nghiệp

Qúy cô không gặp được nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn, không nên thay đổi công việc làm ăn.

- Xét về phương diện tài chính, tiền bạc

Qúy cô tuổi Nhâm Thân gặp nhiều khó khăn trong công việc làm ăn, có sự tiêu pha nhiều vào trong cuộc sống.

- Màu sắc hợp với nữ tuổi Nhâm Thân 1992 năm 2020

Tuổi Nhâm Thân nên dùng màu vàng để tăng cường ngũ hành bản mệnh, kỵ dùng màu đỏ để tránh gặp nhiều khó khăn.

2. Tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 – Nam mạng 1992

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 nam mạng

SAO: Thổ Tú: Xấu, nên đề phòng để tránh gặp tai nạn, rối rắm, kẻ tiểu nhân hãm hại

VẬN NIÊN: tốt

Mạng: kim gặp năm thủy là tương sinh: Tốt

Địa chi: Thân gặp Tý là tốt

Thiên can tuổi: Nhâm gặp năm Canh là bình

Xem phong thủy tuổi Nhâm Thân năm 2020 cho thấy, sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi nhâm thân là sao Thổ Tú, xét trên mọi phương diện đều xấu. Đặc biệt cần đề phòng, kiêng kỵ vào tháng 1 và 8 âm lịch. Cuộc sống khó tránh khỏi những ưu phiền, hay mơ chuyện gở, ngủ không ngon, công việc làm ăn kinh doanh buôn bán kém phát triển.

Sao chiếu mệnh năm 2020 tuổi nhâm thân là sao Thổ Tú, xét trên mọi phương diện đều xấu

Bên cạnh đó, cần hết sức đề phòng để tránh bị những kẻ tiểu nhân ám hại. Gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an.

Hướng Tốt Xuất hành: Mùng 1 tết 2020 nên xuất hành hướng chính Chính Nam để nghênh tiếp Tài Thần và hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần. Nên xuất hành vào lúc Từ 11 giờ đến 13 giờ sáng và từ 17h tới 19h.

Tổng Quan tử vi tuổi nhâm thân năm 2020 nam mạng:

- Xét về phương diện tình cảm nam 1992

+ Về tình cảm vợ chồng, mâu thuẫn về công việc tiền bạc khiến gia đình có sự bất hòa.

+ Đối với Nhâm Thân nam mạng độc thân, đây là một năm tình cảm dễ bị sứt mẻ do có người tìm cách phá hoại, nói xấu sau lưng.

Đây là một năm chuyện tình cảm Nhâm Thân nam mạng độc thân dễ bị sứt mẻ do có người tìm cách phá hoại, nói xấu sau lưng

- Xét về phương diện Sức khỏe

Cần biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, chú ý về bệnh thận kém, tránh suy nghĩ nhiều dễ sinh ra đau ốm, bệnh tật.

- Về phương diện làm ăn - sự nghiệp

Đây sẽ là một năm mà sự nghiệp tuổi nhâm thân năm 2020 có nhiều bước tiến mới. Người tuổi Nhâm Thân được quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý vì có người phá hoại sau lưng.

- Về tài chính, tiền bạc

Tiền bạc tiêu pha nhiều vào công việc làm ăn nên không giữ lại được nhiều

- Màu sắc hợp với nam Tuổi Nhâm Thân năm 2020

Màu trắng là màu phù hợp và giúp tăng cường ngũ hành bản mệnh. Nên kỵ dùng màu vàng, màu nâu và màu đen.

3. Tuổi Nhâm Thân năm 2020 có làm nhà được không?

Khi có dự định xây nhà, gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 cần tránh các năm tam tai là: Năm Dần, Năm Mão, Năm Thìn.

Dự kiến khởi công xây nhà vào năm 2020 (Canh Tý), như vậy gia chủ tuổi Nhâm Thân 29 tuổi sẽ không phạm vào Tam tai, Kim lâu, nhưng phạm vào yếu tố Hoàng Ốc (Ngũ Thọ Tử).

Tuổi Nhâm Thân xây nhà năm 2020 là phạm, có thể dẫn đến sự chia rẽ, sinh ly tử biệt không tốt cho gia chủ

Tốt nhất là gia chủ không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Tuổi nhâm thân xây nhà năm 2020 là phạm, có thể dẫn đến sự chia rẽ, sinh ly tử biệt không tốt cho gia chủ.

Xông nhà tuổi nhâm thân năm 2020 giúp lấy may thịnh vượng, mọi việc trong năm 2020 đều được thuận lợi suôn sẻ thành công, và gặp nhiều may mắn tài lộc hơn. Chủ nhà nên chọn tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ gồm Canh Thân, Mậu Dần, Canh Thìn.

Tóm lại, xem tử vi tuổi Nhâm Thân năm 2020 cho thấy đây sẽ là một năm mà người tuổi Nhâm Thân chịu ảnh hưởng xấu của sao hạn và sao chiếu mệnh nên có thể bị hao tốn tài sản, chịu điều tiếng xấu và sức khỏe suy giảm. Để cải thiện được tình trạng này, bạn cần giảm thiếu hoặc hóa giải được ảnh hưởng xấu của sao chiếu mệnh và sao hạn.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên, bạn sẽ có được kế hoạch chu toàn nhất hợp lý nhất trong năm 2020 này và có một năm sung túc, hạnh phúc nhất.