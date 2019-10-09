Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi cười từ sáng tới chiều, Tuổi Thân coi chừng mất tiền

Tâm linh - Tử vi 09/10/2019 12:11

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi có một ngày vui vẻ, suôn sẻ, tuổi Thân cẩn thận họa mất tiền đáng tiếc. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Tý

Tuổi Tý có tài lộc trong ngày mới. Đây không chỉ là may mắn, còn là quả ngọt sau những cố gắng không ngừng của bạn. Dù vậy, hãy chi tiêu hợp lý nhé!

Tuổi Tý nhớ giữ gìn sức khỏe trong ngày mới, tránh các bệnh về đường hô hấp.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Sửu

Tình duyên của tuổi Sửu trong ngày mới dù trắc trở nhưng cuối ngày sẽ được hóa giải. Mâu thuẫn ban đầu sẽ gay gắt nhưng sẽ tìm được cách tháo gỡ.

Điểm sáng trong ngày là sự nghiệp của bạn có cơ hội mới. Hãy tận dụng thật tốt nhé!

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Dần

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Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần gặp quý nhân trong ngày mới. Đây có thể là người giúp bạn giải quyết những khó khăn trong công việc.

Tiền bạc ổn định, bạn không phải lo thiếu hụt.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới, tuổi Mão nên giữ tâm trạng ổn định. Đừng vì chút bốc đồng mà gây họa thị phi.

May mắn trong ngày là bạn có cơ hội tăng thu nhập, hãy nắm bắt vận may.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có điềm tranh cãi trong ngày mới. Có thể là trong công việc hay gia đình, bạn bị hiểu lầm. Nhưng đừng vội ấm ức, hãy tìm cơ hội giải thích cho mình.

Tuổi Thìn độc thân có cơ hội tìm được nhân duyên tốt trong ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu nam ngay 10/10/2019 3
Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, sự nghiệp của tuổi Tỵ bị tiểu nhân ngáng đường. Người này vì ganh tị với thành tựu của bạn mà muốn hãm hại. Hãy cẩn thận.

Bù lại, tài lộc có dấu hiệu tăng, có thể từ món tiền thưởng bất ngờ.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Ngọ

Tình duyên của tuổi Ngọ trong ngày mới có điềm không tốt. Có thể bạn nảy sinh mâu thuẫn với đối phương.

Điểm sáng trong ngày là sự nghiệp khá tốt, công việc tiến triển như bạn dự định.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới vui vẻ với người tuổi Mùi. Tình cảm viên mãn, công việc thuận lợi, tiền bạc đủ đầy. Đây có thể là một ngày khiến tuổi Mùi cười từ sáng tới chiều, không phải lo lắng chuyện gì.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Thân

tu vi thu nam ngay 10/10/2019 2
Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Thân cẩn thận điềm mất tiền. Đừng quá tin người mà mất tiền oan uổng nhé!

Công việc dù xảy ra vấn đề nhưng bạn vẫn có thể giải quyết tốt. Đừng quá căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trạng.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu khá căng thẳng trong thời gian này. Bạn cần một kế hoạch mới, hãy kiên trì với ý tưởng của mình.

Người ấy và gia đình luôn ở bên để đồng hành cùng bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Tuất

Tài lộc của tuổi Tuất có dấu hiệu tăng. Bạn khá lạc quan và vui vẻ khi chi tiêu trong thời gian này.

Nếu có mâu thuẫn, cặp đôi nên kiên nhẫn với nhau hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của tuổi Hợi

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Tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Năm ngày 10/10/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đây là mối duyên tốt để bạn cân nhắc.

Nhưng tuổi Hợi nên cẩn thận tiểu nhân trong sự nghiệp, đừng vướng họa thị phi không cần thiết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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