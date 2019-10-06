Tử vi cuối năm Kỷ Hợi: 3 con giáp phú quý phát tài, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 06/10/2019 16:30

Những tháng đầu năm phải nếm trải khá nhiều thăng trầm, vậy nhưng, tử vi cuối năm Kỷ Hợi của 3 con giáp này sẽ chuyển biến tích cực, làm một hưởng mười, vạn sự thuận lợi.

Nhờ phúc phần trời cho, 3 con giáp may mắn này sẽ có tử vi cuối năm Kỷ Hợi đỏ như son. Chẳng những kiếm tiền cực đỉnh, bạc tiền dư dả còn có cuộc sống lứa đôi viên mãn ấm êm.

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Sách tử vi cuối năm Kỷ Hợi chỉ rõ, Tý sẽ công thành danh toại, giàu sang ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp khôn khéo, thông minh và nhìn xa trông rộng. Đi tắt đón đầu, làm chủ thời cuộc nên đời Tý chưa bao giờ thiếu tiền. Chính nhờ thế nên Tý thành công khá sớm, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai cũng có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ.

Những tháng đầu năm bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ganh ghét nên Tý phải nếm trải khá nhiều vận hạn. Thế nhưng, những tháng cuối năm 2019 Tý sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ, trở thành con giáp giàu sang ngút trời, không ai bì kịp.

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Đặc biệt, từ tháng 10/2019 Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, tiền của cứ ùa vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Có gan làm giàu, không quản khó khăn nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều công thành danh toại, phú quý an nhàn. Càng về cuối năm Kỷ Hợi con giáp may mắn này càng kiếm được bộn tiền, túi cứ vơi lại đầy.

Đặc biệt, từ tháng 10/2019 Dần sẽ được cát tinh chiếu mệnh, tiền của cứ ùa vào nhà tới tấp. Rung đùi hốt bạc, tiền tỷ trong tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp này.

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Những tháng cuối năm 2019 Thìn muốn nghèo cũng không được, phát tài cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước vào cục diện tam hợp nên người tuổi Thìn gặp rất nhiều may mắn trong công việc, mọi khoản đầu tư đều thu về khối lợi nhuận khổng lồ. Thế nên, những tháng cuối năm 2019 Thìn muốn nghèo cũng không được, phát tài cực nhanh.

Nếu đang ấp ủ những kế hoạch kinh doanh, muốn mở rộng đầu tư thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một để Thìn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2019

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2019

Những tháng cuối năm 2019 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này vươn lên làm giàu, sung túc đủ đầy, sang năm 2020 sẽ phát tài cực to.

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