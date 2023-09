Tử vi tuổi Tỵ 2020: Tình duyên và tài vận có sự khởi sắc

Trên thực tế, con vật này cũng là biểu tượng của sự khôn ngoan và hóm hỉnh. Do đó, những người tuổi Tỵ khá nhạy cảm và hài hước, hầu hết trong số họ có năng khiếu về văn học và nghệ thuật. Nhưng đa nghi là điểm yếu của họ, khiến họ do dự và hơi hoang tưởng.



Tử vi tuổi Tỵ năm 2002: Nhiều cơ hội và may mắn trong tình duyên và sự nghiệp

Năm sinh khác nhau nên người tuổi Tỵ sẽ thuộc các mệnh ngũ hành khác nhau và cũng tương ứng với tính cách và số phận khác nhau. Các kiểu tính cách người tuổi Tỵ theo năm sinh sẽ là:

- Tuổi Tỵ mệnh Mộc (1905, 1965): Gọn gàng và chính xác, có năng khiếu đặc biệt.

- Tuổi Tỵ mệnh Hỏa (1917, 1977): Thông minh, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giao tiếp.

- Tuổi Tụ mệnh Thổ (1929, 1989): Nhanh trí, trung thành với bạn bè, nhạy cảm, hay ghen.

- Tuổi Tỵ mệnh Kim (1941, 2001): Ý chí và lòng can đảm bẩm sinh, bình tĩnh, mạnh mẽ.

- Tuổi Tỵ mệnh Thủy (1953, 2013) Chủ động, nhanh nhẹn, thích phiêu lưu; sáng tạo với tài năng nghệ thuật.

Dấu hiệu may mắn cho những người sinh năm Tỵ:

- Số may mắn: 2, 8, 9

- Màu sắc may mắn: đỏ, vàng nhạt, đen

- Hoa may mắn: hoa lan, cây xương rồng

- Hướng may mắn: Đông Bắc, Tây Nam, Nam

Những điều tuổi Tỵ nên tránh:

- Số không may mắn: 1, 6, 7

- Màu sắc không may mắn: trắng, vàng, nâu

- Hướng không may mắn: Tây Bắc

Tử vi tuổi Tỵ 2020



Tử vi tuổi Tỵ năm Canh Tý 2020: Tài lộc dồi dào song khó bề thăng tiến

Bước vào năm 2020, tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên vẫn chịu khá nhiều áp lực trong công việc và làm ăn, khó kinh doanh có lãi cũng như được tăng lương. Bản mệnh chịu chèn ép nên dù có rất nhiều cơ hội trong năm mới bạn sẽ khó nắm bắt được, sự nghiệp, công việc kinh doanh khó được theo mong muốn.

Năm Canh Tý 2020, Tuế Can Canh Thổ lộ xuất Chính Tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp Chính Quan tinh. Năm 2020 mệnh Thủy gặp Tỵ tính Hỏa sẽ có xung đột mạnh, khiến vận khí của người tuổi Tỵ không được phát.

Về tài vận, trong năm 2020, tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều cơ hội tăng tài lộc, tuy chỉ là tài lộc nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, chịu khó, chăm chỉ cũng sẽ được một khoản kha khá. Có điều, do không được hanh thuận nên may mắn của tuổi Tỵ năm 2020 cũng như cát trượt qua tay, khó nắm giữ và tận dụng nó thật tốt được.

Về sự nghiệp trong năm 2020, tuổi Tỵ cũng ít có cơ hội phát triển hết năng lực cũng như khó gặp những ưu ái cất nhắc trong công việc. Bản mệnh muốn thể hiện và khẳng định bản thân nhưng lại không được như ý muốn. Nhìn qua có vẻ công việc thuận lợi, trôi chảy đều đều nhưng thật ra bên trong lại chịu nhiều áp lực do chính bản thân tạo ra khi họ cảm thấy mọi việc cứ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển như dự định.

Tuổi Tỵ luôn cố gắng để khẳng định và xây dựng chỗ đứng vững chắc cho bản thân, muốn được mọi người công nhận năng lực. Do đó, không lạ khi họ sẽ gặp nhiều bất mãn trong năm Canh Tý 2020, đòi hỏi phải giữ bản thân bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống.

Thái Tuế 2020 cũng mang theo nhiều hung tinh cho tuổi Tỵ, gặp họa tán tài tán lộc, gia đình lục đục. Thái Tuế ngự tại Chính Quan, đại diện cho chính nghĩa, pháp luật, nếu Tuổi Tỵ làm các việc trái pháp luật sẽ gặp nhiều hậu quả không mong muốn, gặp rắc rối đi tù,…

Năm Tý Thủy bị khắc chế bởi Tỵ Hỏa nên trong tính cách người tuổi Tỵ năm 2020 vô hình chung sẽ dễ gặp tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động, suy nghĩ nhiều, gây áp lực về mặt tinh thần của bản thân, ảnh hưởng thần kinh cũng như tim mạch, tuy nhiên, hạn sức khỏe của tuổi Tỵ không đáng lo ngại, chỉ cần giữ bản thân lạc quan, tập thêm thể dục đều đặn để giữ tinh thần thoải mái, giảm năng lượng tiêu cực không mong muốn.

Nhìn chung, trong năm Canh Tý 2020, là năm thứ hai trong hạn tam tai ba năm liên tiếp của tuổi Tỵ nên mọi việc cũng chưa thuận lợi, cũng là năm mà tuổi Tỵ không gặp nhiều may mắn trong thăng tiến sự nghiệp.

Tài vận tuổi Tỵ 2020



Tài vận tuổi Tỵ 2020 gặp nhiều may mắn tuy chỉ là lộc nhỏ

Năm 2019, những ai tuổi Tỵ đã có một khoảng thời gian khó khăn, việc kinh doanh có thể đi vào ổn định nhưng tăng trương chậm. Khó hòa hợp với bạn bè, lãnh đạo trong công việc và giao tiếp, cũng chi nhiều hơn tiêu, khó được tăng lương. Trong năm 2019 cũng gặp hạn về sức khỏe, gặp bệnh nhỏ ở mắt và dạ dày khiến hao tiền tốn của.

Sang năm 2020, Canh Kim ở Thiên Tài mà Chính Tài sinh Chính Quan tọa tại Tý Thủy nên công việc tuổi Tỵ vẫn sẽ bị cản trở do Thủy Hỏa không hòa hợp nên thu nhập từ công việc chính khó phần gia tăng.

Đặc biệt chú ý, năm 2020 cũng không phải là năm có vận tài lộc tốt do Thái Tuế hóa Thiên Tài nên tránh đầu tư dài hạn sẽ gặp bất trắc, đặc biệt tránh xa các dự án đầu tư mạo hiểm, chơi cờ bạc, cá độ,…hoặc các dự án đầu tư trái quy định pháp luật, nếu không nghiên cứu kỹ sẽ gặp các tổn thất nghiêm trọng về kinh tế.

Nói vậy không có nghĩa là tài vận tuổi Tỵ năm 2020 toàn gặp bất lợi, họ sẽ vẫn có nguồn thu phụ từ những khoản đầu tư ngắn hạn. Thu nhập năm 2020 tuổi Tỵ sẽ đến từ nghề tay trái sẽ ổn định và chắc chắn hơn. Chỉ cần biết chi tiêu tiết kiệm và có một kế hoạch tài chính rõ ràng, các bạn sẽ vẫn có một khoản để cuộc sống dư dả hơn. Nếu không, rất dễ hao hụt ngân sách và rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần.

Sự nghiệp tuổi Tỵ 2020



Xem tử vi tuổi Tỵ 2020 sự nghiệp: Không ngừng cố gắng tạo tiền đề vững chắc cho các năm sau

Trong năm 2020, tuổi Tỵ sẽ không gặp nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, nhưng không phải vì thế mà nản chí, các bạn cứ hết lòng cố gắng, nắm bắt từng cơ hội nhỏ để thể hiện bản thân, chứng minh năng lực, tạo chỗ đứng vững chắc. Tạo tiền đề để phát triển trong những năm sau.

Tử vi tình cảm, nhân duyên tuổi Tỵ 2020

Canh Tý 2020, Thái Tuế Tý Thủy ngự tai Chính Quan tinh, Tuế Can ngự tại Thiên Tài tinh, nên tuổi Tỵ sẽ có một năm khởi sắc về đường tình duyên, có sức hút với người khác phái vô cùng.



Tình duyên tuổi Tỵ 2020 có nhiều khởi sắc

Đường nhân duyên tốt, không hẳn là vận đào hoa mà do bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa khắc chế lẫn nhau nên có duyên gặp gỡ còn nên phận hay không hoàn toàn là do con giáp này quyết định.

Do đó, tuổi Tỵ nên học bao dung, nhìn tích cực, lạc quan, bớt đa nghi, do dự, chủ động tiếp xúc đối phương đúng mực, sự tinh tế và óc quan sát nhạy bén sẽ giúp bạn tìm được một nửa lý tưởng của mình. Nếu không, đường tình duyên của bạn sẽ giống như câu nói lắm mối, tối nằm không.

Sao hạn tuổi Tỵ 2020



Xem sao hạn tuổi Tỵ 2020 chi tiết

Sao hạn tuổi Tỵ 2020 qua các năm mời các bạn tham khảo:

Các tuổi Tân Tỵ 1941 Quý Tỵ 1953 Ất Tỵ 1965 Đinh Tỵ 1977 Kỷ Tỵ 1989 Tân Tỵ 2001 Nam mệnh Nữ mệnh Nam mệnh Nữ mệnh Nam mệnh Nữ mệnh Nam mệnh Nữ mệnh Nam mệnh Nữ mệnh Nam mệnh Nữ mệnh Sao hạn Diêm Vương Thiên La Thiên La Diêm Vương Ngũ Mộ Ngũ Mộ Diêm Vương Thiên La Toán Tận Huỳnh Tuyền Tam Kheo Thiên Tinh

Tính chất các Hạn

1- Huỳnh Tiền (Đại hạn) bệnh nặng, hao tài

2- Tam Kheo (Tiểu hạn) tay chân nhức mỏi

3- Ngũ Mộ (Tiểu hạn) hao tiền tốn của

4- Thiên Tinh (Xấu) bị thưa kiện, thị phi

5- Tán Tận (Đại hạn) tật bệnh, hao tài

6- Thiên La (Xấu) bị phá phách không yên

7- Địa Võng (Xấu) tai tiếng, coi chừng tù tội

8- Diêm Vương (Xấu) người xa mang tin buồn

Tuổi Tỵ làm nhà năm 2020



Tuổi Tỵ làm nhà năm 2020 có tốt không?

Để làm nhà các bạn tuổi Tỵ cần xem xét các yếu tố: Thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc, trạch tuổi.

Trong đó yếu tố tam tai (tai họa trong ba năm liên tiếp) tức là tuổi gặp hạn, xung khắc trong 3 năm liên tiếp, nếu hành sự việc lớn cũng gặp khó khăn, không thuận lợi. Năm tam tai mà làm nhà sẽ gặp các điều không may mắn, các tai họa bất ngờ xảy ra không lường trước được.

Cách tính năm Tam Tai như sau:

- Sinh năm Tỵ, Dậu, Sửu sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Hợi, Tý, Sửu.

- Sinh năm Ngọ, Tuất, Dần sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Thân, Dậu, Tuất.

- Sinh năm Thân, Tý, Thìn sẽ phạm Tam Tai vào các năm:Dần, Mão, Thìn.

- Sinh năm Mùi, Hợi, Mão sẽ phạm Tam Tai vào các năm: Tị, Ngọ, Mùi.

Do đó, tuổi Tỵ làm nhà năm 2020 Canh Tý là điều không nên, như các cụ đã nói từ xưa có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Ngoài ra các tuổi Tân Tỵ 1941, Đinh Tỵ 1977 phạm kim lâu cũng không đẹp để làm nhà.

Tuổi Tỵ năm 2020 ai xông đất?



Tuổi Tỵ năm 2020 ai xông đất mang lại may mắn?

Xông đất, xông nhà là thời khắc sau giao thừa, ai là người đầu tiên vào chúc mừng năm mới gia chủ, nếu hợp mệnh sẽ mang lại may mắn, niềm vui và nhiều thuận lợi cho gia chủ trong năm đó. Do đó, không ít người đã cất công tìm người hợp mệnh đến xông đất năm mới với mong ước có một năm thật hanh thông, vui vẻ. Vậy tuổi Tỵ năm 2020 ai xông đất là phù hợp. Nếu chưa biết thì cùng tham khảo:

- Tuổi đến xông nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Quý Tỵ 1953: Ất Sửu 1985, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001, Quý Dậu 1993, Mậu Thìn 1988, Giáp Tý 1984, Quý Sửu 1973, Canh Tuất 1970, Ất Mùi 1955.

- Tuổi đến xông nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965: Ất Tý 1965, Canh Tý 1960, Đinh Tỵ 1977, Quý Sửu 1973, Tân Sửu 1961.

- Tuổi đến xông nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977: Ất Sửu 1985, Kỷ Sửu 2009, Ất Tỵ 1965, Kỷ Sửu 1949, Mậu Tý 2008, Canh Thìn 2000, Nhâm Thân 1992, Mậu Tý 1948, Tân Tỵ 2001, Giáp Tý 1984, Canh Tuất 1970, Giáp Thìn 1964, Nhâm Dần 1962, Đinh Dậu 1957, Ất Mùi 1966

- Tuổi đến xông nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989: Kỷ Sửu 1949-2009, Mậu Tý 2008, Ất Tý 1965, Giáp Thìn 1964, Mậu Tý 1948, Đinh Sửu 1977, Giáp Tuất 1994, Đinh Dậu 1957.

- Tuổi đến xông nhà năm 2020 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001: Tân Sửu 1961, Tân Tỵ 2001, Bính Thìn 1976, Canh Tý 1960.

Danh sách các ngày tốt nhất xuất hành cho tuổi Tân Tỵ 1941, 2001, tuổi Quý Tỵ 1953, tuổi Đinh Tỵ năm 2020 xuất hành hướng nào? Hướng xuất hành tuổi Kỷ Tỵ 1989?

- Mùng 1 Tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 25/1): xuất hành hướng Đông.

- Mùng 2 Tết nguyên đán (Chủ nhật ngày 26/1): xuất hành hướng Hướng Bắc.

- Mùng 3 Tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): xuất hành hướng Nam.

Các bạn vừa xem tử vi tuổi Tỵ 2020, biết được sao hạn tuổi Tỵ năm 2020, phong thủy tuổi Tỵ 2020, tài vận tuổi Tỵ 2020 chi tiết và cụ thể. Chúc các bạn tuổi Tỵ đón năm mới Canh Tý 2020 cùng gia đình thật an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.