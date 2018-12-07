Xem tử vi Giáp Tuất nữ mạng năm 2019 để biết may rủi, vận hạn

Tâm linh - Tử vi 07/12/2018 15:00

Trong năm 2018 vừa qua, nữ tuổi Giáp Tuất 1994 được sao Thái Dương chiếu mạng nên gặp đầy may mắn, thuận lợi. Năm 2019 này, liệu quý cô Giáp Tuất có được gặp nhiều may mắn? Cùng xem tử vi Giáp Tuất nữ mạng năm 2019 trên mọi phương diện công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên… ngay sau đây.

Tử vi Giáp Tuất nữ mạng năm 2019
Tử vi Giáp Tuất nữ mạng năm 2019

1. Tổng quan tuổi Giáp Tuất nữ mạng năm 2019

Thông tin về tử vi tuổi Giáp Tuất nữ mạng 2019 ngày sinh từ 10/02/1994 đến 30/01/1995, thuộc mệnh Hỏa.

Nữ sinh năm 1994 năm nay 26 tuổi (âm lịch)

Mạng: Hỏa gặp năm Mộc: Tốt

Địa chi tuổi Tuất gặp năm Hợi: Bình thường

Thiên can tuổi: Tuổi Giáp gặp năm Kỷ là Tương sinh: Tốt

Xuất hành: Nên xuất hành vào giờ (0h-1h), (1h-3h) trong Mùng 1 Tết Nguyên Đán theo hướng Tây Bắc.

  • Sao chiếu mệnh: THÁI BẠCH (Xấu)

Sao Thái Bạch là một hung tinh trong hệ thống Cửu diệu niên hạn. Nếu không may mắn bị sao xấu này chiếu mệnh thì có thể không may mắn bị tiểu nhân quấy phá dẫn đến hao tài tốn của. Nên đề phòng hao tốn tiền bạc trong việc kinh doanh. Nên kỵ tháng 5 vì tháng này sẽ dễ bị thương tích, đau yếu, kiện cáo…

  • Vận hạn: HẠN THIÊN LA (Xấu)

Người gặp hạn Thiên La sẽ dễ vướng phải những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như tinh thần bất an hơn. Nên đề phòng để không gặp phải cảnh vợ chồng bất hoà, ghen tuông vô cớ.

Nên đề phòng để không gặp phải cảnh vợ chồng bất hoà, ghen tuông vô cớ
Nên đề phòng để không gặp phải cảnh vợ chồng bất hoà, ghen tuông vô cớ

Vợ chồng dù gặp chuyện nhỏ nhưng không có cách hóa giải phù hợp nên dẫn đến sự xa cách, ly thân, ly dị. Do đó, cả 2 nên biết cách nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau để có thể gìn giữ được hạnh phúc.

  • Vận niên: THỬ NGỘ ĐIỀN (Tốt)

Thử Ngộ Điền là hình tượng Chuột về đồng. Đây là điềm lành báo trước một năm gặp được nhiều may mắn. Quý cô  sẽ dễ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ và có cơ hội thăng tiến.

Chuyện tiền bạc dễ dàng nhưng nên cẩn thận và kín đáo
Chuyện tiền bạc dễ dàng nhưng nên cẩn thận và kín đáo

Khi hợp tác làm ăn sẽ rất được tin dùng và kinh doanh làm ăn đều suôn sẻ. Bên cạnh đó, chuyện tiền bạc dễ dàng nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Gặp được bạn tốt, có hỷ sự.

2. Tử vi 2019 tuổi Giáp Tuất nữ mạng về mọi phương diện

1. Phương diện ngoại giao và việc làm

Tử vi tuổi giáp tuất 1994 nữ mạng năm 2019 gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng nên công việc không được thuận lợi. Nếu có ý định hợp tác làm ăn hoặc đầu tư nhiều vốn thì không nên làm. Vì dễ bị lừa gạt, thua lỗ cũng như bị tai tiếng.

Nữ Giáp Tuất gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng nên công việc không được thuận lợi
Nữ Giáp Tuất gặp phải sao Thái Bạch chiếu mạng nên công việc không được thuận lợi
  • Phương diện  tài chính

Xem bói tử vi 2019 Giáp Tuất nữ mạng cho thấy nguồn tài chính của quý cô khá hạn hẹp. Cũng bởi gặp khó khăn và công việc không có sự thăng tiến nên tài vận không mấy khả quan.

Cũng bởi gặp khó khăn và công việc không có sự thăng tiến nên tài vận không mấy khả quan
Cũng bởi gặp khó khăn và công việc không có sự thăng tiến nên  tài vận không mấy khả quan

Là năm nhiều quý cô sẽ bị hao tốn tiền, giảm cơ hội kiếm tiền giảm sút, không tích trữ được nên phải vay mượn thêm tiền nong từ bạn bè.

  • Phương diện tình cảm
Tử vi năm 2019, về phương diện tình cảm nữ mạng tuổi Giáp Tuất gặp khá nhiều rắc rối
Tử vi năm 2019, về phương diện tình cảm nữ mạng tuổi Giáp Tuất gặp khá nhiều rắc rối

Tử vi năm 2019, phương diện tình cảm gặp khá nhiều rắc rối. Gia đình dễ gặp bất hòa, thị phi, mâu thuẫn thường xuyên... Đối với những người độc thân thì có khả năng tan vỡ và khó thành trong chuyện tình cảm, về sau mới trọn vẹn.

Gia đình dễ gặp bất hòa, thị phi, mâu thuẫn thường xuyên
Gia đình dễ gặp bất hòa, thị phi, mâu thuẫn thường xuyên
  • Phương diện sức khoẻ

Về sức khỏe của quý cô tuổi Giáp Tuất cần chú ý nhiều hơn. Nên đề phòng ốm đau bệnh tật. Nhất là các bệnh về tiêu hóa và máu huyết. Bên cạnh đó, nên đề phòng các tai nạn thương tích hay kiện tụng.

Nên đề phòng ốm đau bệnh tật, nhất là các bệnh về tiêu hóa và máu huyết
Nên đề phòng ốm đau bệnh tật, nhất là các bệnh về tiêu hóa và máu huyết

3. Cách giải hạn và tuổi xông đất năm 2019 của người tuổi Giáp Tuất Nữ mạng

Tử vi tuổi giáp tuất nữ mạng 2019 sinh năm 1994 (26 tuổi) sao Thái Bạch chiếu mệnh. Xem cách cúng sao Thái Bạch để hóa giải:

Làm lễ cúng lúc 19 đến 21 giờ vào ngày Rằm hàng tháng, thắp 8 ngọn đèn và lạy 8 lạy về hướng Tây, khi cúng có thể khấn: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân”.

  • Tuổi Giáp Tuất 1994 nữ mạng hợp với tuổi Canh, Dần, Ngọ. Khắc với tuổi Tân, Sửu, Mùi.
  • Tuổi Giáp Tuất 1994 nữ mạng hợp với màu Xanh lục, Đỏ, Hồng, Tím. Khắc với màu Đen, Xanh nước.
Trong năm Kỷ Hợi 2019, tuy rằng quý cô sẽ gặp phải sao hạn xấu nhưng nếu biết cách cúng giải hạn trước thì đều vượt qua được
Trong năm Kỷ Hợi 2019, tuy rằng quý cô sẽ gặp phải sao hạn xấu nhưng nếu biết cách cúng giải hạn trước thì đều vượt qua được

 Tuổi xông đất TỐT phù hợp với nữ mạng Giáp Tuất 1994 năm Kỷ Hợi 2019:

  • Tân Mão 1951 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Canh Dần 1950 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá)
  •  Đinh Mão 1987 (Khá), Giáp Ngọ 1954 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá)

4. Diễn biến từng tháng tuổi Giáp Tuất 1994 Nữ mạng năm 2019

Xem tử vi giáp tuất nữ mạng năm 2019 trên mọi phương diện công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên
Xem tử vi giáp tuất nữ mạng năm 2019 trên mọi phương diện công danh, tài lộc, sức khỏe,  tình duyên

- Tháng Giêng: Đầu năm công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại.

- Tháng 2: Phải đi lại nhiều, mua sắm đồ vật, có sự thay đổi về nơi ở.

- Tháng 3: Sức khỏe kém, không nên đầu tư làm ăn.

- Tháng 4: Cẩn thận hao tốn tiền bạc. Gặp nhiều khó khăn trong công việc và sức khỏe không được tốt.

- Tháng 5: Công việc hanh thông, có quý nhân phù trợ.

- Tháng 6: Hay có việc phải ra ngoài, chú ý gặp phải của quan. Tiền bạc có sự hao tán

- Tháng 7: Nên cẩn thận chú ý mất mát của cải tiền bạc hay gặp khó khăn trong công việc.

- Tháng 8: Chú ý cẩn thận đi lại cẩn thận hay xe cộ. Công việc không được thuận lợi.

- Tháng 9: Có lộc về tiền bạc. Cần chú ý khi sinh nở.

- Tháng 10: Gia đình có nhiều chuyện buồn phiền hay có tang trong họ hàng

- Tháng 11: Công việc bình thường. Được quý nhân giúp đỡ.

- Tháng 12: Tiền bạc có sự hao tốn. Cần chú ý đến sức khỏe.

Trên đây là tử vi giáp tuất nữ mạng năm 2019. Mong rằng những thông tin vừa chia sẻ sẽ giúp quý cô tuổi Tuất 1994 biết được và có thể vượt qua được vận hạn  trong năm nay. Nhìn chung tử vi năm 2019 tuổi giáp tuất nữ mạng tương đối tốt, được nhiều người yêu mến, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn, thành công. Trong năm Kỷ Hợi  2019, tuy rằng quý cô sẽ gặp phải sao hạn xấu nhưng nếu biết cách cúng giải hạn trước thì đều vượt qua được.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019

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Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019 giúp bạn phần nào biết trước vận mệnh để có được hướng đi đúng đắn cho cuộc sống của mình.

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