Xem bói tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng sinh năm 1990 về mọi phương diện

Tâm linh - Tử vi 04/12/2018 16:15

Năm 2018 Mậu Tuất sắp qua đi và tuổi Canh Ngọ không may mắn gặp nhiều buồn phiền, lo âu, mọi chuyện không suôn sẻ. Cùng xem bói tử vi năm 2019 canh ngọ nữ mạng để biết tổng quan về sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, tài chính.

1. Tổng quan về tử vi tử vi tuổi canh ngọ nữ mạng năm 2019

Xem bói tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng để biết tổng quan về sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, tài chính
Xem bói tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng để biết tổng quan về sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên, tài chính

Thông tin về tử vi tuổi canh ngọ nữ mạng 2019 sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991. Năm nay 30 tuổi (tính theo âm lịch).

-Sao chiếu mệnh: MỘC ĐỨC

Người có sao Mộc Đức thường sẽ gặp nhiều thuận lợi và phát đạt trong việc làm ăn, mọi chuyện đều rất hanh thông. Bởi “Mộc Đức thập nhị trùng lai” nên mọi việc đặc biệt sẽ rất tốt trong tháng 12. Tuy nhiên, về sức khỏe, nữ giới hay bị đau máu huyết, còn nam giới hay bị đau mắt.

Xem tử vi canh ngọ nữ mạng năm 2019 cho thấy trong năm nay Quý bạn sẽ gặp sao Sao Mộc Đức chiếu mạng. Tuy rằng sao hạn này thường đem lại nhiều may mắn trong việc học hành, công việc, làm ăn nhưng cũng dễ gặp đau ốm, tai nạn bất ngờ.

Tuổi canh ngọ nữ mạng sẽ gặp Sao Mộc Đức chiếu mạng
Tuổi canh ngọ nữ mạng sẽ gặp Sao Mộc Đức chiếu mạng

- Vận hạn: HẠN NGŨ MỘ

Người có hạn Ngũ Mộ sẽ luôn gặp những vấn đề liên quan đến Tiền Bạc. Họ khó tránh phải sự mất mát về tiền của. Đặc biệt,  việc mua bán hàng hóa, đồ đạc dễ gặp rủi ro như mua đồ không chất lượng, đồ không tốt, đồ không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng.

Người có hạn Ngũ Mộ sẽ dễ gặp vấn đề về tiền bạc, ngoài ra còn có thể bị trộm cướp, tiểu nhân lừa gạt
Người có hạn Ngũ Mộ sẽ dễ gặp vấn đề về tiền bạc, ngoài ra còn có thể bị trộm cướp, tiểu nhân lừa gạt

Ngoài ra còn có thể bị tiểu nhân lừa gạt, gặp phải kẻ gian, trộm cắp gây nên hao tiền của và dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình.

Vận niên tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 nữ mạng báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào

Vận niên tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 nữ mạng báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào

- Vận niên: HẦU THỰC QUẢ

Trong năm Kỷ Hợi 2019, nữ Canh Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, có cơ hội giải quyết dứt điểm những công việc bị tồn đọng. Đường công danh rất hạnh thông cứ thẳng bước tiến như Rồng gặp mây.  Trong chuyện tình cảm, dễ bị nghi kị, ghen tuông bóng gió, nên giữ mình cẩn thận, thuỷ chung.

Xem bói tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng sinh năm 1990 về mọi phương diện - Ảnh 5
Trong năm nay, công việc, sự nghiệp của nữ tuổi Canh Ngọ đạt được kết quả như ý muốn

Mạng: Thổ gặp năm Mộc: Xấu

Thiên can tuổi: Canh gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành

Địa chi tuổi Ngọ gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành

Tóm lại, xem tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 năm 2019 phối hợp các yếu tố trên cho thấy sao hạn và vận niên đều tốt làm tăng vận số và công danh. Trong năm nay, đối với mạng Thổ gặp năm Mộc là tương khắc. Can Kỷ thuộc, Ngũ Hành hợp Thổ.

2. Xem bói tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng về mọi phương diện

  • Ngoại giao và việc làm

Trong năm nay, công việc, sự nghiệp của nữ tuổi Canh Ngọ đạt được kết quả như ý muốn. Với bản tính chăm chỉ, và biết cách quan tâm đến người khác nên rất được quý mến, tin cậy và hài lòng.

Trong năm nay, công việc, sự nghiệp của nữ tuổi Canh Ngọ đạt được kết quả như ý muốn
Trong năm nay, công việc, sự nghiệp của nữ tuổi Canh Ngọ đạt được kết quả như ý muốn

Với những người kinh doanh, sẽ đạt được nhiều thuận lợi như đắt hàng, đông khách, thu được nhiều lợi nhuận.

  • Phương diện tài chính
Cần chú ý lên kế hoạch sắp xếp mọi việc hợp lý để tài chính ổn định
Cần chú ý lên kế hoạch sắp xếp mọi việc hợp lý để tài chính ổn định

Trong năm 2019, nhiều người ham thú đầu tư làm ăn, mua bán bất động sản, mua xe cộ nhưng vì không biết cách giữ gìn, chi tiêu phù hợp nên sẽ khó tránh thất thu, hao tốn bạc tiền. Do đó, cần chú ý lên kế hoạch sắp xếp mọi việc hợp lý để tài chính ổn định.

  • Phương diện tình cảm
Những quý cô còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp để se duyên
Những quý cô còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp để se duyên

Những quý cô còn độc thân sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp để kết tóc se duyên, yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ cho bạn. Các quý cô đã có gia đình sẽ đạt hạnh phúc viên mãn, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, có thể đón thêm thành viên mới.

  • Phương diện sức khoẻ
Quý cô Canh Ngọ sinh 1990 cần lưu ý đến thể trạng
Quý cô Canh Ngọ sinh 1990 cần lưu ý đến thể trạng

Tử vi năm 2019, quý cô nên đề phòng lâm bệnh vì có hạn Ngũ Mộ, các bệnh về máu huyết, sức khỏe sinh sản, giới tính. Tuy rằng công việc thuận lợi nhưng quý cô Canh Ngọ sinh 1990 cần lưu ý đến thể trạng. Nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, chăm sóc bản thân tốt hơn.

3. Về gia đạo, tình duyên năm 2019 của người tuổi Canh Ngọ Nữ mạng

Vận hạn của quý cô Canh Ngọ trong năm 2019 này sẽ có tốt xấu đan xen
Vận hạn của quý cô Canh Ngọ trong năm 2019 này sẽ có tốt xấu đan xen

Nữ Canh Ngọ 1990 hợp với người tuổi Mậu Dần và tuổiTuất. Khắc với tuổi: Đinh Mão, Dậu.

Nữ Canh Ngọ 1990 hợp với màu sắc gồm: Đỏ, hồng, tím, vàng, nâu đất. Khắc với màu: Xanh lục.

Để giảm bớt những điều không tốt trong năm 2019, đạt sự may mắn cũng như vượng khí tốt quý cô Canh Ngọ cần xông đất đầu năm.

Các tuổi hợp xông đất:

  • Tuổi Kỷ Mùi (1979), Mậu Tuất 1958 (Khá), Canh Dần 1950,  tuổi Bính Dần (1986), tuổi Giáp Tuất (1994).
  • Qúy Mùi 1943, Đinh Mùi 1967, Tân Mùi 1991, Tân Mão 195, Đinh Mão 1987

Nên chọn những người xông đất có tính tình vui vẻ, cởi mở, ăn nên làm ra. CTrán chọn người đang có tang, phụ nữ đang mang thai đến xông nhà.

4. Diễn biến từng tháng tuổi Canh Ngọ Nữ mạng trong năm 2019

Tử vi canh ngọ nữ mạng năm 2019
Tử vi canh ngọ nữ mạng năm 2019

- Tháng giêng: Mọi việc hanh thông và có lộc về tiền bạc

- Tháng hai: Trong nhà có thể gặp chuyện buồn phiền và tình trạng sức khỏe không được tốt.

- Tháng ba: Gặp nhiều may mắn trong làm ăn, có quý nhân giúp đỡ

- Tháng tư: Tiêu pha tiền bạc tiêu nhiều, công việc chú ý có kẻ gian phá hoại

- Tháng năm: Gia đình có thể gặp bất hòa hay sức khỏe không được tốt

- Tháng sáu: Hay có sự thay đổi công việc, chỗ ăn ở. Khi xuất hành đi xa sẽ gặp nhiều may mắn.

- Tháng bảy: Công việc, làm ăn không được suôn sẻ, không nên đầu tư làm ăn. Tình cảm  có sự chia ly, mất mát.

- Tháng tám: Có thể mắc bệnh, sức khỏe kém.

- Tháng chín: Được phù trợ nên gặp hung hóa cát

- Tháng mười: Tiền bạc có sự tiêu pha nhiều ra ngoài Chú ý kiểm tra kĩ càng khi gặp cửa quan, pháp lý để tránh tổn thất tiền bạc ngoài ý muốn.

- Tháng mười một: Có người mai mối giới thiệu nên có tình duyên mới

- Tháng chạp: Chú ý đề phòng xe cộ cẩn thận khi xuất hành đi xa.

Vận niên tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 nữ mạng báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào

Vận niên tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2019 nữ mạng báo hiệu một năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào

Trên đây là xem bói chi tiết tử vi 2019 canh ngọ nữ mạng trên nhiều phương diện. Chắc hẳn quý cô Canh Ngọ đã có thể nắm được nhiều thông tin hữu ích về vận niên trong năm Kỷ Hợi 2019 tốt hay xấu, những khó khăn, thuận lợi từng tháng âm lịch ngày giờ xuất hành hợp tuổi và cách hóa giải phù hợp để có một năm mới suôn sẻ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

Xem tử vi 2019 Bính Dần nữ mạng để tránh xui rủi cả năm

Xem tử vi 2019 Bính Dần nữ mạng để tránh xui rủi cả năm

Năm nay sao Thái Dương chiếu mệnh nên xem tử vi 2019 Bính Dần nữ mạng sẽ giúp hạn chế những điềm không may cho cả sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe và tình duyên.

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