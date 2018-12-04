Xem tử vi 2019 Bính Dần nữ mạng để tránh xui rủi cả năm

Bù lại, nữ mạng năm 2019 là mạng Hỏa gặp năm Mộc: Tốt

hạn chế những điềm không may cho cả sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe và tình duyên

Tuy sao Thái Dương chiếu mệnh là sao tốt, dễ phát tài, tài lộc khi làm ăn xa nhưng là dành cho nam giới, còn nữ giới thì lại không tốt.

Vận niên: Long đắc vũ (rồng gặp mây). Tuy ban đầu có khó khăn nhưng nhìn chung cả năm sẽ tốt. Nếu có đi xa bị người xấu gây khó dễ thì cũng sẽ gặp quý nhân phù trợ, công thành danh toại. Tránh bị lừa gạt về tình cảm, nhất là khi gặp bạn mới.

Vận hạn: Hạn Địa Võng. Hạn này thường gặp thị phi, bị hiểu lầm, mang tiếng xấu nên dễ rước phiền muộn, buồn rầu, lo âu.

Tuy ban đầu có khó khăn nhưng nhìn chung cả năm 2019 sẽ tốt

Tuổi Dần gặp năm Hợi là lục hợp: Tốt

Thiên can tuổi: Bính gặp năm Kỷ là Bình

Xét tử vi tuổi Bính Dần 1986, nữ năm 2019 được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc và làm ăn khá thuận lợi.

Nữ năm 2019 được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc và làm ăn khá thuận lợi

Nếu nữ chưa chồng thì rất có thể sẽ kết hôn trong năm nay. Tuy nhiên, tháng 6 và tháng 10 âm lịch nên chú ý, hạn chế bệnh tật, tai ương.

2. Công danh, gia đạo, sức khỏe, tình duyên tuổi Bính Dần nữ mạng trong năm 2019

Công danh

Công danh của tuổi Bính Dần nữ mạng trong năm 2019 về cơ bản là hanh thông, có quý nhân giúp đỡ

Tử vi 2019 tuổi Bính Dần nữ mạng cho thấy công danh, sự nghiệp về cơ bản là hanh thông, có quý nhân giúp đỡ, có khả năng thăng chức cao.

Nên cẩn trọng hơn trong đầu tư, giao tiếp… sẽ giảm bớt chuyện xấu xảy ra

Nhưng do ảnh hưởng của sao chiếu mệnh, nên lưu ý trong giai đoạn cuối năm, nhất là tổn thất về công việc và danh tiếng. Trong công việc nên kiên nhẫn, cân nhắc kĩ nếu có ý định đổi chỗ làm. Cẩn trọng hơn trong đầu tư, giao tiếp… sẽ giảm bớt chuyện xấu xảy ra.

Gia đạo

Năm nay người tuổi Dần đã lập gia đình cần tiết chế cảm xúc, suy nghĩ cho gia đình

Năm nay người tuổi Dần đã lập gia đình có tiền bên ngoài và cũng dễ phạm đào hoa nên cần tiết chế cảm xúc, suy nghĩ cho gia đình.

Xem tử vi 2019 Bính Dần nữ mạng cho thấy, không nên vì công việc mà bỏ bê chồng con, nên hạn chế liên hoan, vui đùa, cư xử đúng mực, tránh các mối quan hệ với người khác giới.

Sức khỏe

Khá ổn định nhưng chú ý tránh bệnh nặng hay bệnh lây nhiễm. Tử vi tuổi bính dần nữ mạng năm 2019 nên biết cân bằng cuộc sống và công việc để giữ được sức khỏe ổn định, dài lâu. Giảm tải áp lực, căng thẳng để bệnh tiểm ẩn không khởi phát, mất cân bằng.

Tình duyên

Tử vi nữ mạng bính dần năm 2019 rất tốt với người chưa kết hôn. Đây là một năm thuận lợi giúp nữ độc thân có cơ hội giao tiếp, gặp gỡ nhiều người thú vị, có cơ hội gặp bạn đời lý tưởng của mình.

Chú ý những giai đoạn thuận lợi nhất cho người tuổi Dần trong năm 2019: Tháng Ngọ (tháng 5 âm lịch), tháng Tuất (tháng 9 âm lịch), tháng Hợi (tháng 10 âm lịch).

Như vậy, xem tử vi 2019 Bính Dần nữ mạng đã phần nào giải đáp điều Hung Cát, khó khăn, trong năm 2019. Hi vọng quý cô và gia đình sẽ có một năm mới gặp nhiều may mắn và như ý.

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