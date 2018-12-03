Tử vi 2019: Thần tài theo chân, phú quý tự ập vào nhà người sinh vào 3 tháng âm lịch này

Tâm linh - Tử vi 03/12/2018 16:21

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, những ai sinh vào 3 tháng âm lịch sau sẽ có một năm 2019 phát tài, hưng thịnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Nếu 2018 người sinh vào 3 tháng âm lịch sau phải gánh lấy không ít kiếp nạn, thất bại thì chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của năm 2019 họ đã có vận đỏ như son, may mắn hết phần thiên hạ.

Tử vi 2019: Thần tài theo chân, phú quý tự ập vào nhà người sinh vào 3 tháng âm lịch này - Ảnh 1
Kỷ Hợi 2019 đến gần người sinh tháng 1 âm lịch sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 1 âm lịch

Nhứng ngày cuối năm 2018, người sinh vào tháng 1 âm lịch phải cẩn thận trăm bề. Bởi không chỉ gặp phải những điều không may về tài chính, tiền mất tật mang mà cuộc sống của họ cũng bị đảo lộn ngổn ngang, rối rắm vô cùng. Thậm chí, vận xui còn khiến gia đình họ xào xáo, bất hòa căng thẳng tận cùng.

Thay vì nóng nảy đưa ra những cách giải quyết sai lầm, tốt nhất người sinh tháng 1 âm lịch hãy hết mực nhẫn nhịn. Chỉ cần 2018 qua đi, Kỷ Hợi 2019 đến gần bạn sẽ được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ. Đời sống vật chất được cải thiện, kiếm tiền tỷ trong thời gian ngắn, gia đạo an yên chính là phúc phần mà bạn có được.

Tử vi 2019: Thần tài theo chân, phú quý tự ập vào nhà người sinh vào 3 tháng âm lịch này - Ảnh 2
Không chỉ công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức mà tình duyên của người sinh tháng 5 âm lịch cũng đỏ như son, thịnh vượng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5 âm lịch

Người sinh vào tháng 5 âm lịch thường thông minh, giỏi giang và nhạy cảm với chuyện tiền nong. Họ có khiếu kinh doanh, biết cách quản lý tài chính khoa học và nắm bắt cơ hội nhạy bén nên từ thuở độc thân đã tự làm đại gia, chẳng cần nhờ cậy hay ăn bám ai cũng có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Thế nhưng, phải chờ đến 2019 thì cuộc đời họ mới thật sự thăng hoa. Không chỉ công việc thuận lợi, thăng quan tiến chức mà tình duyên của người sinh tháng 5 âm lịch cũng đỏ như son, thịnh vượng bất ngờ.

Tử vi 2019: Thần tài theo chân, phú quý tự ập vào nhà người sinh vào 3 tháng âm lịch này - Ảnh 3
Từ tháng 6 trở đi cơ hội kiếm tiền cứ ập xuống đầu khiến người sinh tháng 12 âm lịch muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 12 âm lịch

2018 quả là năm không may với người sinh tháng 12 âm lịch bởi dù đã đổ hết tâm huyết vào những việc mình làm nhưng họ chẳng lấy lại được gì, thậm chí còn lâm vào cảnh trắng tay. Phải chờ đến khi sóng yên biển lặng, khi vận xấu qua đi họ mới có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Thế nên,  2019 tới chính là thời cơ hiếm có khó tìm để họ vươn lên làm giàu, đổi đời ngoạn mục. Lúc này, nhờ quý nhân nâng đỡ, bề trên phù hộ họ làm đâu thắng đó, tiền tài viên mãn. Đặc biệt, từ tháng 6 trở đi cơ hội kiếm tiền cứ ập xuống đầu khiến người sinh tháng 12 âm lịch muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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