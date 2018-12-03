Xem tướng chân phụ nữ đoán tính cách và vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 03/12/2018 15:50

Tướng chân chứa nhiều thú vị liên quan đến tính cách con người và nói lên rất nhiều điều mà chúng ta không để ý đến. Để đoán được vận mệnh tương lai của mình, có thể tham khảo qua xem tướng bàn chân phụ nữ sau đây.

1. Xem tướng đôi chân

  • Bắp chân khá to, chân khá dài
Phụ nữ bắp chân khá to, chân khá dài
Phụ nữ bắp chân khá to, chân khá dài

Thông thường, đây là người có thân hình đẹp, tính cách dịu dàng, có gu thời trang ăn mặc và nhu cầu tình dục mạnh mẽ.

  • Bắp chân khá to, chân ngắn

Mỗi con người đều có một vận mệnh riêng, không ai giống ai. Những người phụ nữ sở hữu dáng chân này thường rất lý trí, sống quyết đoán, mạnh mẽ vượt qua sóng gió của cuộc đời. Họ không phải là mẫu người dịu dàng nhưng rất biết cách làm nũng.

  • Bắp chân khá thô, nửa thân trên mảnh

Là người có tính cách mạnh mẽ, trực giác nhạy bén và thường thiên về cảm tính khi hành xử. Bên cạnh đó, đây là mẫu phụ nữ rất có năng lực trong công việc.

  • Bắp chân khá lớn, chân thuôn

Là mẫu phụ nữ có khí chất cao quý và nhanh nhẹn trong ứng xử. Họ có xu hướng coi trọng hình thức và thích gặp gỡ, hội họp, đời sống tình dục mạnh mẽ.

  • Bắp chân bé, chân dài
Phụ nữ bắp chân bé, chân dài
Phụ nữ bắp chân bé, chân dài

Là người có tính cách tự tin, nhanh nhẹn, có gu thẩm mỹ tốt và rất sáng suốt trong mọi hành động. Họ thường xem trọng dáng vẻ bề ngoài và thích tình cảm tự nhiên, chú trọng dáng vẻ bề ngoài.

  • Bắp chân đầy đặn, chân dài

Người phụ nữ có dáng chân dài và bắp chân đầy đặn thường có tính độc lập cao, giỏi xã giao. Bên cạnh đó, họ chú trọng đời sống tâm linh; chủ động trong tình yêu và rất đảm đang.

  • Bắp chân đầy đặn

Người phụ nữ có tướng chân đầy đặn thường có tính cách ôn hòa, cởi mở, khiêm tốn. Đồng thời đây là mẫu phụ nữ truyền thống, ưa thích tình cảm kín đáo.

  • Bắp chân thon, chân ngắn

Là người có tính tình đa nghi, thường có tâm lý muốn phòng vệ và hay trong trạng thái căng thẳng. Tuy rằng họ rất nhanh nhẹn, cần cù nhưng lại thích mình trở thành trung tâm và được nhiều người yêu thích.

  •  Bắp chân đầy đặn, chân ngắn

Là người có tính cách bảo thủ. Họ có thể chất khỏe mạnh nhưng cách suy nghĩ và tiến hành mọi việc khá chậm chạp.

  •  Bắp chân thon, gót chân chắc

Là người thích tự do, thích được giao tiếp và có thêm nhiều mối quan hệ mới. Tuy nhiên, họ không thích biểu lộ tình cảm và có thể chất yếu.

  • Chân mảnh khảnh hoặc cứng cáp
Những người sở hữu đôi chân cứng cáp sẽ có vận mệnh tốt
Những người sở hữu đôi chân cứng cáp sẽ có vận mệnh tốt

Thông thường, những người sở hữu đôi chân cứng cáp sẽ có dáng thế đi chắc chắn. Đối với đôi chân yếu ớt và mảnh khảnh thì thường sẽ có vận mệnh hèn kém.

  • Chân không có lông

Người sở hữu đôi chân không có lông đa số thường có tính nhỏ nhen, nhân cách tầm thường.

  • Chân dẹp mỏng
Tướng chân chứa nhiều thú vị liên quan đến tính cách và số vận con người
Tướng chân chứa nhiều thú vị liên quan đến tính cách và số vận con người

Đôi chân mà dẹp mỏng. Thon nhỏ và dày cao là người có số sang quý phái.

  • Chân có lông vừa phải

Xem tướng chân phụ nữ cho thấy, người sở hữu đôi chân có lông vừa phải sẽ biết cách sống thích nghi  tốt với mọi hoàn cảnh. Đồng thời, đây cũng là người có tính cách rộng lượng, tự tin và rất hoạt bát.

  • Chân có lông cứng và rậm
Chân có lông cứng và rậm
Chân có lông cứng và rậm

Đôi chân có lông cứng và rậm cho thấy đây là người có tính cách nóng nảy, ương bướng, tự kiêu. Bên cạnh đó, họ rất lười hoạt động và rất ít khi quan tâm đến người khác.

  • Chân béo, bóng mẩy

Người có đôi chân bóng mẩy và béo thường sẽ có nhiều tham vọng về vật chất.

  • Chân khô gầy

Sở hữu đôi chân khô và gầy cho thấy đây là người rất nghèo hèn và có tính keo kiệt, bủn xỉn.

Xem tướng chân phụ nữ
Xem tướng chân phụ nữ
  • Chân thon, dáng đi vững chãi

Người phụ nữ được sở hữu đôi chân thon và dáng đi vững chãi thường có phong thái thanh lịch và phẩm chất cao sang quý phái.

2. Xem tướng qua bàn chân phụ nữ

Xem tướng qua bàn chân phụ nữ

Xem tướng qua bàn chân phụ nữ

  • Tướng bàn chân phụ nữ thon gọn, gót chân hồng hào là người phúc hậu, tính cách hiền lành, dịu dàng.
  • Bàn chân mỏng quẹt cho thấy đây là người lao khổ, số phận nghèo hèn. Xem tướng bàn chân xương xẩu thể hiện tính cách nóng nảy.
Tướng bàn chân xương xẩu
Tướng bàn chân xương xẩu
  • Người phụ nữ sở hữu tướng bàn chân đầy lông nhưng hồng và mềm mại thì cho thấy đây là người có tướng quý, số giàu sang, sống được yêu chiều và nhàn hạ.
  • Tướng mạo bàn chân gầy yếu, vẹo vọ cho thấy đây là người nghèo hèn, khổ ải.
Tướng bàn chân hẹp, thô
Tướng bàn chân hẹp, thô
  • Theo nhân tướng học, xem tướng bàn chân hẹp, thô dự đoán đây là người có số phận nghèo khổ.
Người có bàn chân có nốt ruồi cho thấy sẽ có số phú quý, hiển vinh
Người có bàn chân có nốt ruồi cho thấy sẽ có số phú quý, hiển vinh

Người có bàn chân có nốt ruồi hoặc có chỉ chân rõ ràng cho thấy sẽ có số phú quý, hiển vinh.

Tướng bàn chân phẳng như tấm ván
Tướng bàn chân phẳng như tấm ván
  • Tướng bàn chân phẳng như tấm ván ở phía dưới cho thấy người này kém thông minh và nghèo hèn.
  • Bàn chân vuông, rộng rãi, rắn rỏi và dày, rộng cho thấy đây là tướng người khỏe mạnh phú quý. Tuy nhiên, nếu bàn chân quá rộng thì lại là số vất vả, cuộc sống long đong, mọi việc không được thuận buồm xuôi gió.

 3. Xem tướng lòng bàn chân

Người sở hữu lòng bàn chân có vân hình xoắn ốc và có nốt ruồi là quý tướng thường có số mệnh cao siêu.

Lòng bàn chân có vân hình xoắn ốc thường giàu sang, phú quý

Lòng bàn chân có vân hình xoắn ốc thường giàu sang, phú quý

Người có lòng bàn chân lõm và các ngón chân ở trên cùng một mặt phẳng cho thấy có tố chất thông minh và sẽ rất giàu có.

Lòng bàn chân lõm
Lòng bàn chân lõm
  • Phụ nữ sở hữu tướng lòng bàn chân bằng phẳng sẽ có cuộc đời êm đềm, làm gì cũng thuận lợi.
Phụ nữ có lòng bàn chân bằng phẳng sẽ gặp nhiều thuận lợi
Phụ nữ có lòng bàn chân bằng phẳng sẽ gặp nhiều thuận lợi

 Trên đây là một vài thông tin cơ bản về xem tướng bàn chân phụ nữ. Qua đây, bạn đọc có thể đoán biết được một phần về tính cách cũng như vận số của mình. Tuy nhiên, những thông tin xem tướng tay chân phụ nữ vừa chia sẻ trên cũng chỉ là một phần trong thuật xem tướng đoán số mệnh và chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Xem tướng phụ nữ lông mày rậm là tốt hay xấu

Xem tướng phụ nữ lông mày rậm là tốt hay xấu

Trong nhân tướng học, hình dáng lông mày là một trong những yếu tố để nhận biết tình duyên, tướng số, tài vận,... Lông mày có độ rậm, nhạt và hình dáng khác nhau. Cùng xem tướng phụ nữ lông mày rậm là tốt hay xấu trong bài viết sau.

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