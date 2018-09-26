Xem tướng trán phụ nữ rất dễ với những đặc điểm nhận dạng cơ bản dễ thấy dưới đây:

Xem tướng phụ nữ qua trán có thể đúc kết được ngay số mệnh cuộc đời sẽ an nhàn sung sướng hay lận đận vất vả. Tổng hòa với mối quan hệ của các bộ phận khác trên gương mặt, có thể rút ra được kết luận sát nhất với vận mệnh con người trong thực tế.

Phụ nữ có vầng trán vồ (trán gồ) là người có trán lồi lên, tuy nhiên vị trí lồi của trán sẽ tiết lộ tính cách khác nhau. Trán gồ cao phần giữa và các phần khác lại thấp thể hiện một người có trí tưởng tượng quá đỗi phong phú, bởi vậy mà những ý tưởng, kế hoạch của họ thường khá phi lý và khó thực thi.

Tướng trán thể hiện rõ số mệnh người phụ nữ theo chuẩn nhân tướng học

Những người có trán gồ ở phần lông mày và vầng trán rộng thể hiện một người có trí tuệ thâm sâu, phù hợp với vai trò lãnh đạo. Tính cách cởi mở cùng với sự phóng khoáng, thông minh và hài hước khiến người này rất được lòng người khác, có chí hướng phát triển sự nghiệp lớn.

Tuy nhiên bởi tính cách thất thường, quan hệ rộng nên nhiều bạn bè mà trong cuộc sống gia đình với người thân lại thường nảy sinh bất hòa. Bởi vậy, đôi khi những người này lại thường gặp áp lực từ chính người thân của mình chứ không phải áp lực từ phía bên ngoài xã hội.

Tướng người phụ nữ trán dô

Phụ nữ có phần trán dô tròn và đầy đặn là người có trí tuệ, thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng đánh đổi lại thì cuộc sống và đường tình duyên lại gặp nhiều trắc trở cho dù người bạn đời có hoàn hảo đến mức nào cũng khó lòng giữ vững hạnh phúc gia đình.

Người trán dô thường khá thông minh, nhanh nhẹn trong mọi tình huống

Phụ nữ trán dô làm việc rất dễ đạt được thành công, có số mệnh cao quý. Người có tướng trán dô rất phù hợp để làm các vị trí lãnh đạo, quản lý, theo nghề kinh doanh sẽ dễ phát tài.

Tướng phụ nữ trán cao

Vầng trán là biểu trưng cho bộ não của con người. Phụ nữ có tướng trán cao là chuẩn nhất theo nhân tướng học, là người có trí tuệ thiên phú, đầu óc tinh tường và khả năng sáng tạo vượt trội.

Trán cao thể hiện số mệnh giàu sang, phú quý. Nếu không nhờ tài năng mà giàu sang thì cũng nhờ lấy được chồng tốt, cả đời an nhàn chẳng lo âu về vật chất.

Phụ nữ trán cao có khí chất hơn người, có vận mệnh tốt

Tướng phụ nữ trán hẹp

Trán hẹp lại không có bản lĩnh và trí tuệ như những người trán rộng. Họ khá quan trọng tiểu tiết, cẩn thận tỉ mỉ nên dễ để tuột mất cơ hội lớn. Trán hẹp mang tính cách hướng nội, làm việc dựa trên sự phán đoán chủ quan mà dễ mắc phải sai lầm.

Nếu muốn cải vận, những người trán hẹp cần rèn luyện kỹ năng xử lý nhanh nhẹn hơn trọng mọi chuyện. Nên sống trong môi trường làm việc áp lực để có thể được cọ xát nhiều hơn, phát triển tốt hơn.

Tướng phụ nữ trán lõm

Nếu nhìn thẳng ta có thể thấy người có tướng trán này khá bình thường, nhưng nếu nhìn ở góc nghiêng thì trán sẽ có xu hướng hơi lõm. Trán lõm thể hiện chủ nhân là người có nghị lực luôn cố gắng phát triển bản thân nên khá thông minh và tế nhị trong mọi chuyện.

Trán là bộ phận quan trọng cho thấy trí tuệ của một người

Xem tướng trán vuông

Phụ nữ có tướng trán vuông là người sống rất thực tế. Vầng trán vuông và rộng thể hiện người phụ nữ thông minh, có tầm nhìn xa hơn người, biết lo toan cuộc sống và cân bằng giữa công việc và chuyện gia đình. Ngược lại, phụ nữ có vầng trán vuông hẹp lại là mẫu phụ nữ thực dụng, vì lợi trước mắt và rất bảo thủ trong quan điểm, ít chịu thay đổi để tiến bộ.

Ngoài ra, chúng ta còn có thể xem tướng dựa vào nếp nhăn trên trán. Xem tướng qua vầng trán chỉ thể hiện một phần trong tổng thể gương mặt. Nhân tướng học muốn chính xác vẫn cần dựa vào các yếu tố khác và xem xét sự hài hòa mà đưa ra kết luận về vận mệnh đời người.

Những thông tin kể trên chỉ mang tính chất tham khảo. Phụ nữ vẫn có thể tự thay đổi số mệnh của mình nhờ sự cố gắng và tài đức của chính bản thân. Nếu biết nỗ lực thì đường nét trên gương mặt có thể thay đổi, vận mệnh cũng từ ấy mà tốt hơn.