Xem tướng đôi tai đoán vận mệnh giàu sang hay nghèo khổ

Xem tướng tai dựa vào kích thước

Kích thước của tai ảnh hưởng khá lớn đến tướng mệnh của con người. Theo đó thì, những người có tướng tai to lớn, dày dặn là người có số mệnh phú quý. Dân gian có câu “tai to mặt lớn” để chỉ những người thuộc tầng lớp cao quý, giàu sang và trí tuệ phi phàm. Bởi vậy, những người có tướng tai to cả đời không lo cơm áo gạo tiền, luôn dư thừa của cải, cuộc sống sung túc.