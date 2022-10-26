Xem tướng đôi tai đoán vận mệnh giàu sang hay nghèo khổ

Nhân tướng học từ bao đời nay vẫn có sức thu hút nhất định với sự bí ẩn về vận mệnh của một người. Bên cạnh việc xem chỉ tay, xem kiểu mặt, kiểu mũi quen thuộc, xem tướng tai cũng là một trong những lựa chọn được nhiều người tin tưởng. Thật vậy, theo nhân tướng học: tính cách hay số phận, tất cả đều bộc lộ rõ ở tướng tai của một người. Sang giàu hay nghèo hèn, nhìn vào đôi tai có thể phần nào thấy được, cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay những nhận định được đúc kết rất chính xác với thực tế dưới đây nhé!

Kích thước của tai ảnh hưởng khá lớn đến tướng mệnh của con người. Theo đó thì, những người có tướng tai to lớn, dày dặn là người có số mệnh phú quý. Dân gian có câu “tai to mặt lớn” để chỉ những người thuộc tầng lớp cao quý, giàu sang và trí tuệ phi phàm. Bởi vậy, những người có tướng tai to cả đời không lo cơm áo gạo tiền, luôn dư thừa của cải, cuộc sống sung túc.

Nhưng ngược lại thì những người tai nhỏ và mỏng thì không được may mắn như vậy. Tai nhỏ thể hiện trí tuệ kém sáng suốt, làm việc luôn hấp tấp, hồ đồ, do đó mà họ ít khi làm nên việc lớn, dễ vấp phải sai lầm.

Tuy nhiên, những người tai nhỏ mà dày thì lại là người trường thọ, ít ốm đau bệnh tật.

Xem tướng tai dựa vào vị trí

Nhìn vào vị trí của tai có thể đoán được tư tưởng, học thức và con đường công danh của một người. Những người có điểm cao nhất của tai nằm ở vị trí cao hơn lông mày thường là những người thông minh xuất chúng, ham học hỏi và có nền tảng gia đình giáo dục tốt. Bởi vậy mà con đường công danh sự nghiệp của những người này luôn rộng mở và tươi sáng.

Vị trí đôi tai ở cao hơn mắt cho thấy người có trí tuệ thông minh, công danh rộng mở!

Những người có điểm cao nhất của tai nằm cao hơn mắt là những người may mắn có quý nhân phù trợ, không cần cố gắng nhiều cũng dễ dàng đạt được thành công như mong đợi. Bởi vậy, đây là những người dễ đạt được vị trí cao nếu biết tham vọng và định hướng phát triển tốt.

Còn những người có tai nằm ở vị trí thấp hơn so với mắt là những người thích an nhàn, ngại thay đổi để tiến bộ. Họ chỉ mong muốn đi học, đi làm để thỏa mãn nhu cầu vật chất, cơm áo hàng ngày mà không có mục đích phát triển bản thân.

Xem tướng tai dựa vào vành tai

Vành tai cũng là một trong những điểm lưu ý về xem tai đoán vận mệnh!

Dựa vào vành tai cũng có thể đoán được vận mệnh của một người. Vành tai vểnh dù là đàn ông hay đàn bà, dù vểnh ra trước hay ra sau đều có số mệnh không tốt, không giữ được tiền tài, bởi vậy mà dễ lâm vào cảnh bần hàn, nghèo khổ.

Những người có vành tai mỏng và to như tai voi là người có xuất thân ở gia đình cao quý, từ nhỏ không phải khổ sở thiếu thốn thứ gì. Nhưng nếu tính cách không khiêm nhường, không có chí hướng rất dễ khổ sở ở hậu vận.

Xem tướng tai dựa vào lỗ tai

Lỗ tai cũng là một phần không thể thiếu trong việc xem tai đoán vận mệnh của đời người. Lỗ tai tượng trưng cho đường công danh phú quý của con người, bởi vậy mà xem lỗ tai to hay nhỏ, sâu hay nông cũng giúp đoán được vận mệnh cả đời.

Lỗ tai ảnh hưởng không nhỏ đến số mệnh con người!

Lỗ tai rộng, to và sâu hun hút thể hiện người có trí tuệ thông minh, học thức sâu rộng, biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng người khác. Những người này có quý nhân phù trợ nên đường công danh thuận lợi, nếu biết nắm bắt những cơ hội tốt thì sẽ dễ đạt được thành công như mong muốn.

Ngược lại, những người có lỗ tai nhỏ và hẹp thường có học thức kém, tầm nhìn ngắn hạn, chỉ vì lợi trước mắt nên thường để mất những cơ hội lớn trong cuộc đời. Đồng thời, đường công danh của những người lỗ tai nhỏ cũng không mấy rạng rỡ.

Xem tướng tai dựa vào đường dái tai

Dái tai thể hiện rõ nhất vận mệnh sướng khổ của đời người. Rất dễ để có thể nhận diện số phận sang hèn qua dái tai. Những người không có dái tai đồng nghĩa với cuộc đời trắc trở, không có quý nhân phù trợ nên thường xuyên gặp phải khó khăn. Những người này nếu có giàu sang tức là sự cố gắng nỗ lực của chính họ làm thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên khi họ ngừng cố gắng, rất dễ gặp phải tình trạng nghèo khổ, trắng tay như ban đầu.

Người có dái tai dày dặn là người may mắn, hưởng nhiều tài lộc, phú quý!

Còn với những người có dái tai, đặc biệt là dái tai dày dặn thì là những người may mắn, cuộc đời được hưởng nhiều tài lộc, phú quý. Họ được quý nhân phù trợ, lại là những người có tấm lòng nhân hậu nên hậu vận tốt, không cần lo nghĩ nhiều vẫn có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Ngoài những cách xem tai đoán vận mệnh kể trên, còn rất nhiều cách đoán số mệnh qua hình dáng đôi tai khác, nhưng tựu chung lại, chúng đều có đặc điểm cơ bản phân biệt như trên. Tuy nhiên, xem tướng tai đoán vận mệnh chỉ đúng một phần, vì nếu chúng ta cố gắng phấn đấu thì bất kể điều gì cũng đều có thể đạt được. Bởi vậy, nếu số mệnh không được như ý, đừng vội chán nản mà nên dựa vào đó làm động lực để bản thân cố gắng phát triển nhiều hơn nữa nhé! Chúc các bạn sẽ thành công với những dự định và ước mơ của mình nhé!