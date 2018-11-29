Xem tướng phụ nữ lông mày rậm là tốt hay xấu

Tâm linh - Tử vi 29/11/2018 15:52

Trong nhân tướng học, hình dáng lông mày là một trong những yếu tố để nhận biết tình duyên, tướng số, tài vận,... Lông mày có độ rậm, nhạt và hình dáng khác nhau. Cùng xem tướng phụ nữ lông mày rậm là tốt hay xấu trong bài viết sau.

Lông mày đậm, thường là người đẹp và quyến rũ
Lông mày đậm, thường là người đẹp và quyến rũ 

Tình duyên hay vận mệnh cuộc đời có thể phần nào đoán được thông qua sự kết hợp giữa các nét trên khuôn mặt từ miệng, mũi, trán cằm… và cả hình dáng lông mày. Soi tướng phụ nữ lông mày rậm sẽ giúp nhận diện được tướng số, tài vận..v,v.

1. Lông mày rậm có ý nghĩa gì?

Lông mày là bộ phận có ngay từ lúc con người sinh ra với kiểu dáng, độ ngắn dài, rậm nhạt khác nhau. Tuy nhiên, so với các kiểu lông mày khác, những người có lông mày rậm có ý nghĩa nhất định và khác biệt. Vậy, ý nghĩa của lông mày rậm là gì?

Những người phụ nữ có tướng lông mày rậm rất khí khái và có bản lĩnh, giỏi ứng biến
Những người phụ nữ có tướng lông mày rậm rất khí khái và có bản lĩnh, giỏi ứng biến

Theo nhân tướng học, những người có dáng lông mày rậm đa phần sẽ có tính cách mạnh mẽ, độc lập. Họ sẽ kiên định với ước mơ và theo đuổi đến cùng để đạt được thành công. Đặc biệt, đây là những người có suy nghĩ và lựa chọn khá riêng biệt, không bị rập khuôn.

Nhìn chung, những người sở hữu tướng chân mày rậm có sức quyến rũ, cuốn hút đặc biệt không phải ai cũng có được. Đồng thời, họ thường nhận được sự yêu quý của mọi người. Và đặc biệt là họ có sự cuốn hút, quyến rũ khác biệt mà không phải ai cũng có.

Thông thường những người phụ nữ có tướng lông mày rậm rất khí khái và có bản lĩnh, giỏi ứng biến. Trong chuyện tình cảm yêu đương, nàng luôn giữ được lập trường và có thể độc lập tự lo cho cuộc sống của mình và ít khi dựa dẫm vào đối phương.

Nàng luôn giữ được lập trường và có thể độc lập tự lo cho cuộc sống của mình và ít khi dựa dẫm vào đối phương
Nàng luôn giữ được lập trường và có thể độc lập tự lo cho cuộc sống của mình và ít khi dựa dẫm vào đối phương

Đối với nam giới, chân mày rậm mang ý nghĩa cho thấy rằng đây là người ba hoa, lăng nhăng và không chung thủy. Ý nghĩa lông mày rậm ở các trường hợp khác nhau:

Theo nhân tướng học, phụ nữ có lông mày rậm thường có trí tuệ mạnh mẽ, luôn vượt qua những giới hạn của bản thân. Họ rất thẳng thắn và chân thành với mọi người và có khả năng giải quyết vấn đề một cách rõ ràng, thấu đáo.

Phụ nữ có lông mày rậm luôn thường có trí tuệ mạnh mẽ, luôn vượt qua những giới hạn của bản thân

Phụ nữ có lông mày rậm luôn thường có trí tuệ mạnh mẽ, luôn vượt qua những giới hạn của bản thân 

Bên cạnh đó, dựa trên kiểu dáng, kích thước, độ ngắn dài ý nghĩa của chân mày rậm mà ở mỗi trường hợp lại có một ý nghĩa khác nhau.

  • Lông mày dài và rậm

Những người sở hữu tướng lông mày dài và rậm thường rất đáng yêu, hài hước và khá thú vị, thích mang đến cho người xung quanh sự vui vẻ. Do đó, họ thường nhận được nhiều sự  yêu thương, tin tưởng. Phụ nữ lông mày rậm dài thường sẽ lận đận và gặp nhiều chông gai về đường tình duyên.

  • Lông mày mảnh và rậm
Phụ nữ lông mày rậm và mỏng sẽ có tính nghệ thuật cao, hầu hết là rất đáng yêu, dễ mến
Phụ nữ lông mày rậm và mỏng sẽ có tính nghệ thuật cao, hầu hết là rất đáng yêu, dễ mến

Với kiểu lông mày rậm có dáng mảnh, đây là người có tính cách bay bổng, lãng mạn. Họ thường thích sự ngẫu nhiên hay mơ mộng và tin vào tiếng sét ái tình. Cũng có ý kiến chỉ ra rằng phụ nữ lông mày rậm và mỏng sẽ có tính nghệ thuật cao, hầu hết là rất đáng yêu, dễ mến.

  • Lông mày rậm và thô

Những người sở hữu tướng lông mày rậm, thô thường khá nóng tính, dễ giận và hấp tấp. Đa phần, họ thường được yêu thích vì đôi mắt có nét đẹp riêng, khiến đôi mắt trông rất hút hồn người đối diện.

Nhìn chung, trong chuyện tình cảm, họ  thường muốn kiểm soát người yêu, hay ghen và dễ nổi cáu. Còn trong tâm linh, những người có dáng lông mày rậm sẽ có nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ để tránh vận xui và may mắn.

Những người sở hữu tướng lông mày rậm, thô thường muốn kiểm soát người yêu, hay ghen và dễ nổi cáu
Những người sở hữu tướng lông mày rậm, thô thường muốn kiểm soát người yêu, hay ghen và dễ nổi cáu

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2. Vì sao nói phụ nữ sở hữu dáng lông mày rậm là tướng đa dâm?

Theo cách nhận biết ngoại hình của người phụ nữ có nhu cầu cao trong tình dục ông cha ta từ xưa thì “Hồng diện âm thủy; trường mi hạ tố mao; triết yêu âm huyệt hạ; trường túc bất chi lao” .

Phụ nữ có tướng lông mày rậm thường bị đánh giá là có nhu cầu sinh lý cao

Phụ nữ có tướng lông mày rậm thường bị đánh giá là có nhu cầu sinh lý cao

Theo đó:

- Hồng diện âm thủy nghĩa là những người phụ nữ có khuôn mặt hồng hào thì trong những cuộc ái ân sẽ có “âm thủy” tràn trề.

Mặt ửng hồng là lúc phụ nữ có cảm xúc về việc ấy và nồng độ progesteron (nội tiết tố nữ) trong máu thường cao.

Xem tướng phụ nữ lông mày rậm cho thấy lông mày rậm chỉ nói lên tính cách mạnh mẽ và đó là người phụ nữ rất mạnh mẽ trong chuyện tình cảm
Xem tướng phụ nữ lông mày rậm cho thấy lông mày rậm chỉ nói lên tính cách mạnh mẽ và đó là người phụ nữ rất mạnh mẽ trong chuyện tình cảm

- Trường mi hạ tố mao có thể hiểu rằng lông mày rậm (dài) thì lông nhiều và rất táo bạo trong chuyện chăn gối.

Vì lông mày có mối liên quan trực tiếp đến tình trạng hormon giới tính. Do đó, nhiều người sẽ tự suy diễn là những người phụ nữ có lông mi dài, rậm thì khả năng tình dục thường mạnh mẽ.

Tuy nhiên, điều này thường không có độ chính xác cao vì tính cách của mỗi người mỗi khác nhau. Có thể lý giải lông mày rậm là do phụ nữ đa nang buồng trứng nên tuyến lông cũng từ đó phát triển theo chứ không liên quan tới vấn đề sinh lý.

Trên đây là giải đáp cho thắc mắc "Phụ nữ có lông mày rậm thì sao?". Nhìn chung, xem tướng phụ nữ lông mày rậm cho thấy lông mày rậm chỉ nói lên tính cách mạnh mẽ và đó là người phụ nữ rất mạnh mẽ trong chuyện tình cảm mà thôi.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Xem tướng đàn bà đa tình – nhìn qua là thấy ngay

Xem tướng đàn bà đa tình – nhìn qua là thấy ngay

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