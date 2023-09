Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019

Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 nữ mạng năm 2019 có vận niên là Trư Phùng Hỏa, có nghĩa là vận xấu. Trư Phùng Hỏa là hình tượng con lợn gặp lửa (lợn quay). Do đó, nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sẽ gặp nhiều biến cố đột xuất, vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao.

Đường tình duyên có phần ảm đạm, cuối năm mới có sự thay đổi, khởi sắc. Nhưng nhìn chung gia đạo rất thuận hòa, hạnh phúc, có nhiều niềm vui. Trong gia tộc của tuổi này thường có người tổ chức hôn lễ, có niềm vui, hỷ tín sinh con, tăng thêm nhân khẩu. Tuy nhiên, tình cảm cũng dễ bị rạn nứt, mâu thuẫn vì cả hai quá bận rộn với công việc, ít có thời gian chia sẻ cùng nhau.

Về sức khỏe, tuổi Nhâm Tuất nữ mạng cần hết sức chú ý đến chế độ dinh dưỡng và duy trì thói quen sinh hoạt tốt, phòng tránh nguy cơ bị lão hóa do tuổi tác và ảnh hưởng của môi trường. Bên cạnh đó cũng hãy chú ý hơn trong việc đi đường, tránh tai nạn bất ngờ.

Tuổi Nhâm Tuất nữ mạng thủy mà gặp mộc thì sẽ Sinh xuất Xấu, hao tài tiền của và sức khỏe. Vế địa chi tuổi Tuất gặp năm Hợi là Bình Hòa ý nói công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc chỉ đủ để tiêu pha.

Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành trong vũ trụ năm 2019 - 2020 tiểu vận đóng tại cung Dần hành Mộc thuộc hướng “Đông Bắc” đối với tuổi Nhâm Tuất là Bình Hòa.

Nữ tuổi Nhâm Tuất có cuộc sống sung túc trong năm 2019

Tóm lại tử vi 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng có nhiều sự thay đổi tốt hơn các năm trước mặc dù tiền bạc làm ra không nhiều chỉ đủ chi tiêu. Nhưng vẫn đảm bảo có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

Tuổi xông đất năm 2019 của người tuổi Nhâm Tuất nữ mạng

Để năm mới làm ăn may mắn, phát tài phát lộc, theo dân gian khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2019 cũng cần tương sinh với người đó.

Do đó, các tuổi để xông đất tốt với gia chủ Nhâm Tuất năm Kỷ Hợi 2019 là: Tân Mão 1951, Giáp Dần 1974, Nhâm Ngọ 1942, Canh Dần 1950, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987, Giáp Ngọ 1954, Bính Ngọ 1966, Đinh Mùi 1967, Nhâm Dần 1962…

Tuổi hợp để xông đất cho Gia chủ có tuổi Nhâm Tuất là: Đinh Mão, Giáp Ngọ...

Còn những tuổi xông đất kỵ với Gia chủ Nhâm Tuất năm Kỷ Hợi 2019 là: Qúy Tỵ 1953 Kỷ Sửu 1949 Tân Tỵ 1941, Canh Thìn 1940, Qúy Sửu 1973…

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các quý cô tuổi Nhâm Tuất hiểu rõ hơn về tử vi, vận mình của mình trong năm 2019 để xua đi những xui xẻo ảnh hưởng đến bản mệnh và người thân trong gia đình.

*Thông tin chỉ mang tính chất giải trí - tham khảo!