Nữ sinh năm 1988 năm 2019 là 32 tuổi (tính theo âm lịch).

Thông tin về tử vi mậu thìn năm 2019 nữ mạng sinh từ 29.01.1987 đến 16.02.1988.

Đây là một sao hung tinh dễ đem lại điềm xấu, sầu bi, phiền muộn. Đặc biệt, quý cô tuổi Thìn 1988 dễ vướng phải tranh cãi, thị phi và rất hay gặp nhiều chuyện phiền muộn, sầu bi. Mọi việc sẽ khó khăn nhiều hơn vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch.

Tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nữ mạng 1988 có công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn

Đồng thời, người nào mạng Kim và Mộc sẽ bị ảnh hưởng xấu nhiều hơn so với các mạng khác.

Vận hạn: HẠN DIÊM VƯƠNG (Xấu)

Nữ mạng tuổi mậu thìn sẽ gặp sao LA HẦU (Kim Tinh) chiếu mệnh

Theo đó, nữ giới gặp hạn Diêm vương sẽ rất dễ gặp phải vấn đề sinh đẻ bất lợi, mất mát tiền bạc, vợ chồng bất hòa. Đối với những chị em đang mưu cầu làm ăn hay kinh doanh buôn bán thì sẽ dễ thu được tài lộc.

Vận niên: Mã Trúng Đao (Xấu)

Quý cô tuổi Mậu Thìn gặp cảnh ngộ Ngựa chiến bị thương trong đường công danh

Trong năm 2019, quý cô tuổi Mậu Thìn dễ gặp cảnh ngộ "Ngựa chiến bị thương" trong đường công danh. Cần biết cách kiềm chế và giữ mình thật cẩn thận. Tốt nhất là không cạnh tranh hơn thua với ai, không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà… Trong công việc làm ăn, kinh doanh nên giữ nguyên và hạn chế đầu tư trong lĩnh vực mới. Đến những tháng cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn.

Cần biết cách kiềm chế và giữ mình thật cẩn thận

Luận đoán tổng quát trong năm Kỷ Hợi 2019 cho thấy tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nữ mạng 1988 có công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng sẽ khó đạt được kết quả như mong mong đợi. Quý cô cũng nên cẩn trọng nhiều về đường sinh nở trong năm nay.

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm 2019 cho thấy đây sẽ là một năm nữ Mậu Thìn gặp nhiều chuyện không được may mắn

2. Xem bói tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nữ mạng về mọi phương diện

• Ngoại giao và việc làm

Trong năm 2019, công việc của Mậu Thìn nữ mạng gặp nhiều khó khăn

Trong năm nay, công việc của quý cô gặp nhiều khó khăn. Cần phải cố tâm gắng sức thì mới mong đạt kết quả và cân nhắc thật kỹ khi muốn thay đổi công việc. Ngoại giao không được suôn sẻ, như ý và mọi chuyện không được thuận lợi.

• Phương diện tài chính

Trong năm 2019, nữ mạng tuổi Mậu Thìn sẽ làm ra được nhiều tiền bạc nhưng tài chính thất thoát nhiều vì lúc nào cũng cần có việc để chi tiêu.

Nữ mạng tuổi Mậu Thìn sẽ làm ra được nhiều tiền bạc nhưng tài chính thất thoát nhiều

Do đó, cần biết cách lên kế hoạch chi tiêu phù hợp để không bị thất thu, hao tốn bạc tiền và có tài chính ổn định hơn. Chỉ cần nỗ lực, cố gắng sẽ có thể vượt qua được khó khăn của giai đoạn này.

• Phương diện sức khoẻ

Quý cô Mậu Thìn cần cẩn trọng để không phải vướng vào những vấn đề khi sinh nở

Quý cô Mậu Thìn cần cẩn trọng để không phải vướng vào những vấn đề khi sinh nở. Lưu ý, nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và có cách ăn uống phù hợp vì có thể mắc bệnh về đường dạ dày không tốt.

Phương diện tình cảm

Cần dành nhiều thời gian để thấu hiểu, thông cảm cho nhau để có mối quan hệ gia đình vững chắc

Do không có tài chính và công việc ổn định nên chuyện tình cảm trong gia đình không tốt lắm và dễ gặp va chạm. Do đó, cả hai cần dành nhiều thời gian để thấu hiểu, thông cảm cho nhau để có mối quan hệ gia đình vững chắc.

3. Cách hóa giải sao hạn xấu cho tuổi Mậu Thìn nữ mạng 1988

Để hóa giải sát khí do sao La Hầu gây ra thì nên dùng hành Thủy để tiết khí

Trong mùng 1 tết, quý cô nên xuất hành hướng chính Bắc để nghênh tiếp Tài Thần và hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần trong khung giờ từ 23h tới 1h sáng.

Cách hóa giải vận hạn cho nữ Mậu Thìn trong năm mới Kỷ Hợi

Nếu muốn giảm nhẹ bớt vận hạn trong năm Kỷ Hợi này thì nên làm lễ cúng sao giải hạn hoặc lập bàn thờ vào 21 giờ ngày 19 âm lịch. Các lễ vật khi cúng bao gồm bánh kẹo, trà, hương hoa. Sau đó, thắp 3 nén nhang và khấn vái theo hướng Tây: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân”.

Qúy cô nên đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển

Để hóa giải sát khí của sao La Hầu, quý cô nên dùng hành Thủy để tiết khí. Nên đeo trang sức, đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Bên cạnh đó, quý cô có thể dùng Sim Phong Thủy để kích tài lộc, công danh.

• Nữ Mậu Thìn 1988 hợp với người tuổi: Bính, Thìn, Tý. Khắc với tuổi: Ất, Sửu, Mùi.

• Nữ Mậu Thìn 1988 hợp với màu sắc gồm: Đen, xanh nước, xanh lục. Khắc với màu: Trắng, xám ghi.

Nữ Mậu Thìn 1988

Quý cô Mậu Thìn cần xông đất đầu năm để cải thiện vận hạn trong năm 2019.

Các tuổi hợp xông đất:

Tuổi Bính Tý (1996), tuổi Bính Dần (1986).

Tuổi Kỷ Mùi (1979), tuổi Đinh Mùi (1967), tuổi Đinh Dậu (1957).

Tuổi Mậu Ngọ (1978), tuổi Bính Ngọ (1966).

Quý cô Mậu Thìn cần xông đất đầu năm để cải thiện vận hạn trong năm 2019

Nên chọn những người xông đất có tính tình vui tươi, mạnh khỏe, ăn nên làm ra. Bên cạnh đó, tránh chọn những người đang có tang và phụ nữ đang mang thai.

Diễn biến các tháng âm lịch nữ Mậu Thìn trong năm Kỷ Hợi 2019

• Tháng giêng và tháng hai: Cuộc sống có nhiều chuyển nên cần suy nghĩ nhiều.

• Tháng ba: Có nhiều vận xui, rắc rối nên cần bình tĩnh để giải quyết phù hợp.

• Tháng tư: Gia đạo sẽ vướng phải nhiều rắc rối, bất an, sức khỏe kém.

• Tháng năm: Gặp nhiều trở ngại khi hành sự nên cần cố gắng vượt qua.

• Tháng năm: Gặp nhiều trở ngại khi hành sự nên cần cố gắng vượt qua.

• Tháng sáu: Tài lộc kém, không nên toan tính lo xa.

• Tháng bảy: Phòng tai nạn, rủi ro ập tới.

• Tháng tám: Phòng bệnh nạn, hao tốn tiền bạc.

• Tháng chín: Cần cẩn thận hơn để duy trì tốt trong các mối quan hệ.

• Tháng mười: Gặp nhiều khó khăn cần biết cách vượt qua, đề phòng có người hãm hại.

• Tháng mười một: Đề phòng bị mất cắp, tai tiếng.

• Tháng mười hai: Gặp tốn hao nhưng được việc.

Tổng kết lại, xem tử vi tuổi mậu thìn nữ mạng năm 2019 cho thấy đây sẽ là một năm nữ Mậu Thìn gặp nhiều chuyện không được may mắn. Cần biết cách đề phòng các bệnh tật, cách hóa giải vận hạn và cố gắng hơn trong mọi việc để đạt kết quả tốt hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!