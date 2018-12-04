Xem tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng năm 2019 tốt hay xấu?

Xem tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng năm 2019 có vận niên Xà Hãm Tỉnh là một hung tinh, sinh xuất đều rất xấu. Nữ nhân sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc và hao tốn khá nhiều của cải. Tuy nhiên, năm Kỷ Hợi này, tiểu vận của nữ giới đi vào Vương Địa nên phần nào tạo động lực, sức mạnh to lớn, có thể đẩy lùi mọi khó khăn về tiền bạc, công việc, rắc rối trong cuộc sống.

Tuổi Đinh Sửu nữ mạng năm 2019 Kỷ Hợi có sao Thổ Tú chiếu mạng và sẽ gặp phải hạn Huỳnh Tuyền. Chính vì vậy, nhìn tổng quát, tử vi 2019 Đinh Sửu nữ mạng 1997 sẽ có nhiều trở ngại, xung khắc, gia đạo bất hòa và sức khỏe kém. Trong năm Kỷ Hợi này sẽ gặp một đại hạn, mang đến bệnh nặng cho chủ mệnh, cùng với đó là sự ngăn trở về đường công danh.

Về con đường công danh nữ tuổi Đinh Sửu trong năm 2019 này không có gì mới và cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Còn về đường tình duyên thì bình thường, không có gì đổi sắc.

Tuổi Đinh Sửu nữ năm 2019 không hợp với người tuổi mạng thổ. Vào thời điểm tháng 4 và tháng 8 âm lịch, sức khỏe của nữ tuổi Đinh Sửu thường ốm yếu và xấu nhất, thậm chí nếu không có cách chữa trị sớm có thể gặp đại hạn về tính mạng và đoản mệnh.

Có thể luận tổng quát tử vi tuổi Đinh Sửu năm 2019 Kỷ Hợi nữ mạng tuy bản mệnh nhưng vững. Công việc học hành làm ăn đều gặp nhiều sự biến đổi. Khi gặp hoàn cảnh khó thì phải kiên nhẫn chờ thời, đừng nóng nảy, phải suy nghĩ thấu đáo để khắc phục những trở ngại ấy.

Tình duyên của nữ mạng Đinh Sửu năm 2019 vẫn bình thường

Đầu năm sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối năm có vẻ thuận buồn xuôi gió hơn. Nữ nhân tuổi Đinh Sửu là người đoan trang, có một tấm lòng đạo đức chân thật nên hậu vận phát phước cập hưởng tiền tài chi mạng.

Tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng năm 2019 theo từng tháng

- Tử vi tháng 1/2019 âm lịch: Ăn uống mất kiểm soát, khiến cho cơ thể nặng nề, tiền bạc tiêu xài hoang phí, dẫn đến cuối tháng thường nghèo đói.

- Tử vi tháng 2/2019 âm lịch: Có người mai muối tình duyên nhưng chưa thành. Bên cạnh đó việc học hành, công việc gặp khá nhiều khó khăn, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

- Tử vi tháng 3/2019 âm lịch: Hạn chế xuất hành bởi có thể gặp tai nạn bất ngờ, gây ra vết thương chí mạng, đau đớn, khó lành.

- Tử vi tháng 4/2019 âm lịch: Công việc cần phải tiêu hao nhiều tiền bạc nhưng là có người tương trợ nên giảm bớt đi các phần rủi ro có thể xảy ra.

- Tử vi tháng 5/2019 âm lịch: Sức khỏe không được tốt, có thể là ốm đau cả tháng, trong nhà u ám, có chuyện không vui.

- Tử vi tháng 6/2019 âm lịch: Học hành có vẻ tốt lên, công việc bắt đầu có khởi sắc, kinh doanh thuận lợi vì có quý nhân hỗ trợ.

-Tử vi tháng 7/2019 âm lịch: Tháng này phải tiêu pha nhiều tiền bạc, đặc biệt là dành cho việc chữa bệnh vì bệnh về đường tiêu hóa có thể tái phát, khiến cơ thể suy nhược mất ăn mất ngủ.

Mỗi tháng tử vi sẽ thay đổi, có vận hạn khác nhau

- Tử vi tháng 8/2019 âm lịch: Gia đình bạn bè có tin vui, đi đám cưới, thôi nôi.

- Tử vi tháng 9/2019 âm lịch: Có thể bị họa thị phi do lời ăn tiếng nói chưa được khéo léo.

- Tử vi tháng 10/2019 âm lịch: Gia đình lục đục, bố mẹ bất hòa có thể dẫn đến ly hôn.

- Tử vi tháng 11/2019 âm lịch: Sức khỏe giảm sút, trong nhà có người ốm.

- Tử vi tháng 12/2019 âm lịch: Có quý nhân hỗ trợ công việc, học hành. Mọi sự bình an, có sự tươi mới.

Qua đây, có thể thấy được tử vi tuổi Đinh Sửu nữ mạng năm 2019 tuy bản mệnh ý chí vững vàng nhưng không được hưởng thiên thời nên công việc, chuyện học tập gặp nhiều khó khăn bước đầu, phải kiên trì mới thành công. Nên nữ nhân tuổi Đinh Sửu cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu để không cảm thấy áp lực hay chán nản.

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