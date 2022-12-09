Giải mã bí ẩn cách giữ người yêu khi đã quan hệ bằng bùa yêu

Có thể hiểu bùa yêu là một loại bùa chú có tác dụng gây ra hoặc thúc đẩy những thay đổi nhất định trong tình cảm, cảm xúc của người khác giới. Đặc biệt là một tình yêu khao khát, mãnh liệt dường như không thể tách rời.

Các cô gái thường hay sử dụng phương pháp này hơn là đàn ông. Bởi con gái rất sợ sau khi lỡ trao thân cho người yêu sẽ bị bạn trai chán ghét, không còn yêu thương mình và tìm cách chia tay.

Bùa yêu này đã được thực hiện và sử dụng trong một thời gian rất dài. Theo đó, ở mỗi dân tộc loại bùa ngải để giữ người yêu khi đã quan hệ có nhiều tên gọi khác nhau như: bùa yêu, mằn yêu, nèm yêu, ngải yêu...Một số bùa yêu được làm từ hoa và rễ cây, nhưng nếu bạn muốn bỏ bùa ai đó, bạn cần có chất dẫn như tóc, máu hoặc móng tay của nạn nhân.

Tình dục đối với người con gái có ý nghĩa thiêng liêng hơn con trai, vậy nên một khi đã trao thân họ thường lụy tình và coi người đàn ông mà họ có quan hệ tình dục như là máu thịt của mình, là cả cuộc đời, là cuộc sống còn lại. Với suy nghĩ như thế, phụ nữ tỏ ra lo sợ người con trai sẽ bỏ mình nên đã tìm đến cách dùng bùa yêu để níu kéo tình cảm.

Cách giữ người yêu khi đã quan hệ bằng bùa yêu là "tà đạo"

Nhiều người cho rằng cách giữ người yêu sau khi đã quan hệ bằng bùa yêu rất hiệu nghiệm

Bùa yêu có thể điều khiển hành động và kiểm soát tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, tất cả tình cảm đó đều bị điều khiển bởi bùa ngải, là không có thực khi không xuất phát từ trái tim, từ lí trí. Thực tế khá nhiều trường hợp người bị cho là bị yểm bùa hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, khôn ngoan vốn có mà hành động luôn giống như có một thế lực đứng phía sau điều khiển.

Không chỉ vậy, việc yểm bùa này lên nạn nhân không hề đơn giản. Vì vậy, hóa giải bùa yêu lại càng khó hơn. Và với tư cách là người sử dụng, người này đã phải mang gánh nặng nhân quả rất nặng nề, thậm chí là bùa ngải khiến tính mạng của họ rơi vào trạng thái rất mạo hiểm.

Các hình thức của bùa yêu để giữ chân người yêu khi đã quan hệ

Bùa yêu có thể yểm vào búp bê hoặc hình nộm

Thông thường, người ta sẽ yểm bùa yêu vào một con búp bê hoặc là hình nộm để kiểm soát người mình yêu. "Nguyên lý hoạt động" là chỉ cần đặt con búp bê này xuống gầm giường hay một nơi nào đó kín đáo mà đối tượng thường hay lui tới thì sẽ giúp người điều khiển nắm thóp được người ấy, giữ chặt tư tưởng của người yêu luôn chỉ có mình mà không mộng tưởng gì đến người đàn bà khác hay thú vui nào khác.

Cách tránh bùa yêu hiệu quả

Cách giữ người yêu khi đã quan hệ bằng bùa yêu là đi ngược lại với quy luật tự nhiên, sẽ tạo nghiệp sau này, đây có thể xem đây là giải pháp níu kéo tình yêu theo con đường tà đạo. Tà thì không bao giờ thắng được chính, tình yêu mà được níu kéo bởi bùa yêu sẽ không lâu bền. Một khi bùa yêu được giải thì tình yêu bao lâu nay bạn cố công vun đắp cũng sẽ tan thành mây khói. Cũng giống như câu nói kinh điển trong phim Trung Quốc: "Ngươi có thể chiếm được thân xác ta, nhưng sẽ không có được tâm hồn ta". Như vậy có giữ được người ấy bên cạnh mình thì cũng có nghĩa lý gì?

Do đó thay vì tìm mọi cách dùng bùa ngải để giữ người yêu thì bạn hãy thực tế hơn, tự tin vào bản thân mình và tin vào người yêu, hãy đối xử với người yêu tốt hơn và quan tâm nhau nhiều hơn, hãy cố gắng làm mình hấp dẫn hơn cả về vẻ đẹp lẫn tâm hồn. Bên cạnh đó hãy chủ động lắng nghe người yêu bất kể khi nào có cơ hội ở bên nhau, hãy chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống để tình yêu thêm bền chặt.

Hơn nữa, yêu không có nghĩa là sở hữu nên đôi khi bạn phải để cho chàng có một không gian riêng tư, làm được những điều như trên thì chắc chắn rằng không một chàng trai nào lại đi bỏ người bạn gái tuyệt vời đến vậy dù có quan hệ rồi hay chưa. Và đó chính là thứ "bùa yêu" tốt nhất dành cho bạn!

Nếu ý chí của bạn đủ mạnh mẽ, thì chẳng loại bùa nào có tác dụng cả!

Bên cạnh đó, không câu thần chú nào có tác dụng, đặc biệt nếu bạn là người có ý chí mạnh mẽ, và cách phòng tránh bùa yêu hay bất cứ loại bùa nào một cách tốt nhất và hiệu quả nhất đó là ta cần sống tốt, tu tâm tích đức, luôn giữ cho tâm hướng thiện. Khi đó, người muốn làm hại mình ắt sẽ chịu ác giả ác báo theo luật nhân quả.

Vì vậy, những người vợ nên động viên, khuyên nhủ chồng mình bằng những việc làm như cùng nhau tu tập, làm việc thiện, giúp người, cúng dường, phóng sinh, v.v. Những việc làm này giúp tích đức và tạo thiện tâm. Bùa chú là bất xâm.

Nói cách khác, nếu những linh hồn tốt trỗi dậy bên trong họ, thì những linh hồn xấu xa xâm nhập vào họ cũng sẽ bị đốt cháy! Nó không thể hình thành và phát triển được!

Mặt khác, nếu một người đàn ông cảm thấy tức giận, hoang tưởng, hoặc hứng thú với những thú vui thể xác, thì anh ta nên cố gắng khắc phục nó bằng những điều tốt đẹp khác.

Trên đây là tổng hợp tất tần thật thông tin về bí ẩn cách giữ người yêu khi đã quan hệ bằng bùa yêu cũng như cách phòng tránh những loại bò này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp ích cho các bạn đọc trong cân nhắc rõ lợi hại của loại bùa này. Chúc tình yêu của đôi bạn luôn bền chặt và hạnh phúc từ tận trái tim, chứ không phải chỉ dựa vào sự mù mờ của các loại bùa yêu!