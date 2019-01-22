Xem tử vi chọn hướng xuất hành ngày mùng 3 tết năm 2019

Mùng 3 tết là ngày gì chắc hẳn bất kỳ người con đất Việt nào cũng biết. Dân gian có câu: “mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy”. Ngày mùng 3 tết theo truyền thống của người Việt Nam là ngày học trò tới thăm hỏi thầy cô dịp đầu năm, nhớ ơn những người thầy đã dìu dắt mình trên con đường học tập.

Ngày mùng 3 tết là ngày mấy dương lịch, là ngày tốt hay xấu, nên xuất hành vào giờ nào, hướng nào cho thuận lợi? Để đón năm mới nhiều may mắn, vạn sự suôn sẻ, trước khi xuất hành nên xem trước tử vi của ngày mùng 3 tết năm 2019.

Bên cạnh cha mẹ là người dạy dỗ, nuôi nấng chúng ta nên người thì người thầy cũng là người đã giúp cho bản thân mỗi người trưởng thành hơn. Bởi lẽ đó, ngày mùng 3 có cái tên “tết thầy” ý chỉ ngày này là thời gian mỗi người hướng về truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn quý báu của cả dân tộc tới chúc tết thầy cô. Đây cũng là dịp để thầy trò cùng sum họp lại vui xuân mới và hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

Ngoài ra, ngày mùng 3 tết còn là ngày “hóa vàng” kết thúc 3 ngày đầu năm mới, tiễn thần linh, gia tiên trở lại âm giới. Trong ngày mùng 3 tết, các gia đình thường làm mâm cơm cúng hóa vàng hết tết với đầy đủ sự có mặt của con cháu trong nhà, cùng tiễn ông bà tổ tiên về trời.

Các gia đình thường quây quần chuẩn bị mâm cơm hóa vàng cho tươm tất, sau khi lễ hóa vàng xong xuôi thì mới xuất hành du xuân. Mâm cỗ hóa vàng ngày mùng 3 tết thường được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đây có thể được coi như lễ kết thúc tết, chuẩn bị để quay lại những ngày làm việc bình thường.

Mùng 3 tết cũng là ngày cúng hóa vàng của nhiều gia đình tiễn ông bà tổ tiên về trời

Mùng 3 tết 2019 có đẹp ngày không?

Ngày mùng 3 tết năm 2019 là ngày 7/2/2019 theo dương lịch. Theo tử vi ngày mùng 3 tết năm 2019, đây không phải là ngày tốt để xuất hành. Thậm chí, ngày mùng 3 tháng giêng năm 2019 theo âm lịch còn phạm phải ngày “Tam nương”, không phù hợp để tiến hành các chuyện đại sự như xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa, khai trương,...

Nếu nhất định phải khởi hành trong ngày này, nên chọn vào các giờ hoàng đạo để mọi chuyện được thuận lợi hơn: giờ Sửu (1:00 - 2:59), giờ Thìn (7:00 - 8:59), giờ Ngọ (11:00 - 12:59), giờ Mùi (13:00 - 14:59), giờ Tuất (19:00 - 20:59) và giờ Hợi (21:00 - 22:59). Đặc biệt, nên tránh hoàn toàn các khung giờ hắc đạo vào ngày xấu sẽ càng nhân lên gấp bội những vận khí không tốt cho chủ nhân: giờ Tý (23:00 - 0:59), giờ Dần (3:00 - 4:59), giờ Mão (5:00 - 6:59), giờ Tỵ (9:00 - 10:59), giờ Thân (15:00 - 16:59) và giờ Dậu (17:00 - 18:59).

Mùng 3 tết năm 2019 không phải ngày tốt để xuất hành

Khi xuất hành vào ngày mùng 3 tết năm 2019, nên chọn các khung giờ vào buổi sáng như giờ Ngọ. Nếu cầu tài thì đi hướng Nam để công việc gặp được nhiều may mắn. Khởi hành vào giờ Thìn hay giờ Tuất cũng là những giờ tốt để cầu cho tài lộc trong năm mới tốt lành, nên đi theo hướng Đông – Nam để nhà cửa yên ấm, mọi người khi xuất hành đều bình yên, người đi sẽ có tin trở về.

Trong ngày mùng 3 tết năm 2019, nên tránh xuất hành vào hướng Tây – Nam sẽ rất xấu. Ngoài ra, những người tuổi Kỷ Tỵ và Tân Tỵ trong ngày này nên lưu ý giữ mình, mọi chuyện nên cẩn trọng vì đây là ngày kỵ tuổi, lại phạm phải Tam nương rất xấu.

Tuy nhiên, không nên quá phụ thuộc vào tử vi mà bỏ lỡ những cơ hội hay gây ảnh hưởng đến không khí vui xuân đầu năm mới. Nếu không thể lùi lại những dự định được lên kế hoạch trước cho ngày mùng 3 tết, có thể cân nhắc tiến hành vào khung giờ hoàng đạo để cho mọi điều được thuận lợi và may mắn nhất.