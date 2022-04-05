Vượng vận từ ngày 6/4 đến 14/4, những con giáp 'số đỏ' sau chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác', làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 12:22

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió" trong 9 ngày tới đây.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến trong 9 ngày tới đây. Nếu bạn chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn tốt để bạn nắm bắt những cơ hội xung quanh mình, nếu may mắn có thể bạn sẽ công thành danh toại sau những vất vả, khó khăn phải chịu trước đó.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

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Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến trong 9 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 9 ngày tới, người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, tài lộc của bạn nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, người làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

Bên cạnh đó,vận trình tình cảm khởi sắc, mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi được nâng đỡ khá nhiều. Sự quan tâm, săn sóc ân cần của đối phương luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho con giáp này.

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Người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự đoán có con đường công danh rộng mở trong 9 ngày nữa. Những dự án đầu tư bắt đầu ăn nên làm ra, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của bạn. Ngoài ra, bạn bè cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển, bạn cần biết cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân. Tiền bạc ập đến liên tục trong cùng một lúc có thể khiến bạn bị choáng ngợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống theo cách mà bạn không ngờ đến. 

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, thậm chí hai bạn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn hay gặp phải những điều không như ý ngoài xã hội, bạn cũng luôn cảm thấy thoải mái khi về đến nhà.

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Người tuổi Hợi được dự đoán có con đường công danh rộng mở  - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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