Vượng vận từ ngày 6/4 đến 14/4, những con giáp 'số đỏ' sau chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác', làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến trong 9 ngày tới đây. Nếu bạn chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn tốt để bạn nắm bắt những cơ hội xung quanh mình, nếu may mắn có thể bạn sẽ công thành danh toại sau những vất vả, khó khăn phải chịu trước đó.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.