Tử vi 3 ngày tới (6/4-8/4), sao Thiên Đức xuất hiện, những con giáp sau như 'cỗ máy in tiền', tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 00:53

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cỗ máy in tiền, tài lộc ùa về không ngừng, hỷ sự liên miên trong 3 ngày tới đây.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ ngập tràn tin vui trong 3 ngày nữa. Quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay lại.

Đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên thêm hiểu về nhau. Người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà bạn chờ đợi đã lâu.

con giap may man
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngập tràn tin vui trong 3 ngày tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời trong 3 ngày tới. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Có thể nói, thời gian này sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với tuổi Tuất.

Bên cạnh đó, tài lộc của bạn cũng cực vượng, làm gì cũng dễ dàng thu được tiền về tay. Nghề tay trái cũng sẽ giúp cho tuổi Tuất tăng thêm số tiền mình nhận được, chỉ cần chăm chỉ thì Thần Tài chẳng bỏ qua đâu.

con giap may man 1
Người tuổi Tuất nên chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ được sao Thiên Đức soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Bạn có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời, tuy nhiên mối quan hệ gắn kết và bền vững nhất chỉ có thể là gia đình. Sau nhiều năm làm việc vất vả, bạn hãy dừng chân lại đôi chút, trở về với gia đình, bạn bè cùng những chuyến đi xa vui vẻ bên nhau.

con giap may man 2
Người tuổi Hợi sẽ được sao Thiên Đức soi đường chỉ lối, nên vận tài lộc cũng được khai mở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 7/4, Chính Tài mở đường dẫn lối, những con giáp sau ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, vận may bủa vây

Sau ngày 7/4, Chính Tài mở đường dẫn lối, những con giáp sau ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, vận may bủa vây

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, vận may bủa vây sau ngày 7/4/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng