Sau ngày 7/4, Chính Tài mở đường dẫn lối, những con giáp sau ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, vận may bủa vây

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 21:34

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, vận may bủa vây sau ngày 7/4/2022.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này rất thật thà, chân thành và tốt bụng, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Đồng thời, những cố gắng trong công việc của bạn sẽ được đền đáp kể từ sau ngày 7/4. Sự nghiệp cũng bắt đầu đi lên như "diều gặp gió", bạn liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Chuyện tình cảm sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Bạn sẽ thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực của mình và cởi mở hơn trong các mối quan hệ mới. Nếu bạn còn độc thân, cơ hội tìm được ai đó sẽ cao lên, đó có thể là một người đặc biệt trong bữa tiệc, hay một buổi dã ngoại do người thân tổ chức chẳng hạn.

con giap may man
Người tuổi Sửu liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài, chủ yếu là do vận trình trong xã hội của bạn ngày càng tốt, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Bạn có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc.

Người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn. Do đó, bạn hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

 

con giap may man 1
Vận may của người tuổi Ngọ có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có cát tinh đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Vì thế, bạn đừng chần chừ gì mà hãy bắt tay ngay vào các kế hoạch cũng như những nhiệm vụ mới mẻ, coi đó là "bàn đạp" để tiến lên từng ngày.

Bên cạnh đó, bạn luôn thể hiện tình yêu một cách chân thành và nồng nhiệt sẽ tìm được nửa kia của mình trong năm mới trong thời gian tới.Bạn sẽ dễ bắt gặp một người "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên", cả 2 sẽ nhanh chóng tìm hiểu và đi đến một mối quan hệ tốt đẹp. 

con giap may man 3
Người tuổi Dậu sẽ có cát tinh đem đến cho bạn vận quý nhân khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài 'mở sổ vàng' từ ngày 6/4 đến ngày 15/4, những con giáp sau 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn

Thần Tài 'mở sổ vàng' từ ngày 6/4 đến ngày 15/4, những con giáp sau 'hốt vàng, hốt bạc' của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây "hốt vàng, hốt bạc" của thiên hạ, tiền bạc trải đầy, tình duyên mỹ mãn trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 53 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn