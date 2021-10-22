Vũ trụ gửi tặng bạn điều gì trước khi khép lại năm 2021? hãy chọn 1 trong 3 lá bài tarot để khám phá…

Vũ trụ gửi tặng đến cho bạn điều gì trước khi khép lại năm 2021? khám phá bằng cách chọn cho mình một lá bài mà bạn cảm thấy mình bị thu hút nhất...

Mình thấy rằng sau khi trải qua chu kỳ này, thì những khó khăn, trở ngại của bạn đã sắp kết thúc rồi.

2021 của bạn là một năm trải qua biết bao biến động, khó khăn và vất vả. Điều này có thể hiểu nó như là một chu kỳ trong cuộc đời.

Cho nên phía trước của bạn sẽ là những cơ hội đang trên đường đến để giúp bạn thay đổi cuộc sống ở thì hiện tại.

Đó có thể là trong công việc, chuyện tình cảm hay cũng có thể là bạn sắp sửa sở hữu một ngôi nhà mới chẳng hạn.

King of Swords

Ảnh minh họa: Internet

2021 là một năm với biết bao ròng rỗi tơ tắm, nó khiến cho những dự án, kế hoạch của bạn bị chững lại.

Nhưng may là nhờ vào sự nhanh trí và có sự chuẩn bị trước, mà bạn đã kịp thời thoát ra khỏi những khó khăn, để gặt hái được một số thành tựu trong cuộc sống.

Như vậy có thể thấy rằng, trong cái khó khăn chung thì bạn cũng là một người rất may mắn vì đã nhanh chóng “trộm lấy cơ may trong cái nguy”.

Do đó, khép lại năm 2021, tuy rằng mọi thứ không được như ý nguyện của bạn lúc ban đầu.

Song nhìn chung thì cuộc sống của bạn cũng có những bước khởi sắc, điều này giúp cho bạn có thêm niềm tin vào bản thân để tiếp tục nỗ lực và gặt hái được nhiều thành công vang dội trong năm tiếp theo.

7 of pentacles

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói rằng, 2021 là một năm “lịch sử” trong cuộc đời của mỗi người và bạn cũng không ngoại lệ.

Do đó bạn liên tục phải chiến đấu hết mình với những khó khăn dồn dập ập đến, có những lúc tưởng chừng như không thể thở nổi.

Nhưng rồi sau cơn mưa trời sẽ tạnh, cũng vậy sau khi đi hết tất thảy những thăng trầm trong cuộc sống, thì mọi sự đã dần ổn định trở lại.

Vì thế mà dù là mọi thứ diễn ra trước đó có thể là không được như ý bạn mong muốn.

Song nhìn chung thì bạn vẫn đạt được một số thành tựu nhất định trong cuộc sống.

Nhờ vậy mà bạn sẽ có thêm động lực để khép lại một năm với những sự kiện đáng nhớ trong đời.

Và bước đến năm mới với những niềm vui, hứng khởi cùng những thành công mới đang đón đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.