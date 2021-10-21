Tính tình lương thiện, điềm đạm bao dung nhưng nếu có ai dám động đến thì 3 con giáp này sẵn sàng đáp trả

Tâm linh - Tử vi 21/10/2021 22:09

Tuy lúc nào cũng hiền lành, lương thiện nhưng 3 con giáp không hề dễ bị bắt nạt, luôn có chủ kiến riêng và bản tính khôn ngoan khó lường.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trời sinh chăm chỉ, biết khiêm nhường, không giỏi ăn nói nhưng lại có tấm lòng lương thiện, đối xử với người xung quanh chân thành phóng khoáng, không so đo tính toán, hơn nữa họ cũng không thích gây chuyện thị phi. Họ là những người không thích gây chuyện nhưng cũng không yếu đuối, nếu có việc gì lớn xảy ra, hoặc có người ác ý khiêu khích thì họ cũng sẽ dùng cách tương ứng để đáp trả lại.

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Người tuổi Sửu luôn đối xử khiêm nhường với người khác, nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng thật ra họ rất mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu luôn đối xử khiêm nhường với người khác, nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng thật ra họ rất mạnh mẽ, vừa có năng lực vừa có thực lực, không bao giờ lúng túng trước những vấn đề lớn. Khi gặp phải khó khăn phiền phức, họ không bao giờ thỏa hiệp hay dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ đối mặt với khó khăn và giải quyết vấn đề một cách hoàn mỹ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chính là kiểu người mà bình thường ai chọc ghẹo, đùa giỡn với họ như thế nào thì cũng sẽ cười cho qua. Họ sẽ không để trong lòng, càng không oán trách người ấy. Nhưng người tuổi Hợi cũng có giới hạn của mình. Nếu ai giỡn quá mức hoặc có những lời nói khiến họ tức giận, thì họ giống như trở thành một người khác.

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Nếu không phải ép họ quá mức, người tuổi Hợi vẫn sẽ luôn giữ được sự ôn hòa - Ảnh minh họa: Internet

Từ một giây trước ôn hòa có thể trực tiếp phát điên nổi giận đùng đùng, ngay lúc này chuyện gì người tuổi Hợi cũng có thể làm ra. Nếu không phải ép họ quá mức, người tuổi Hợi vẫn sẽ luôn giữ được sự ôn hòa.

Tuổi Mão

Tử vi của người tuổi Mão cho thấy, họ luôn đối xử thân thiện và hòa đồng với người khác, sống rất hòa hợp với người bên cạnh, từ trước đến nay không thích gây chuyện thị phi, có tính cách rất tốt và mang đến cho người khác cảm giác dễ bị bắt nạt. Nhưng trên thực tế thì họ vừa lương thiện vừa mạnh mẽ, có chủ kiến riêng của bản thân mình, làm việc rất tử tế lại còn rất thông minh. Họ giỏi về việc vạch kế hoạch, gặp bất cứ việc gì cũng có thể bình tĩnh đối mặt xử lý mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

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Người tuổi Mão vô cùng thận trọng và chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão vô cùng thận trọng và chăm chỉ, họ cũng vô cùng lý trí, từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi nhưng họ cũng không sợ những chuyện phiền phức. Nếu có người cố ý gây chuyện hoặc làm chuyện gì đó có lỗi với họ, họ sẽ có cách ứng xử thích đáng chứ không chịu để người khác tùy ý ức hiếp. Bằng khả năng và trí thông minh, con giáp nào sẽ bình tĩnh giải quyết hết tất cả các vấn đề mà mình gặp phải.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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