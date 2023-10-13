Vào tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Tâm linh - Tử vi 13/10/2023 19:16

Theo tử vi 12 con giáp, trong tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thăng tiến, tình yêu viên mãn.

Tuổi Dần

Dự đoán, đúng tuần đầu tháng 9 âm lịch, niềm vui sẽ đến với Dần khi được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, mở ra cơ hộ thăng tiến trong tương lai phía trước. Bên cạnh đó, tuổi Dần trong giai đoạn này đừng quên chú ý việc đầu tư vào kinh doanh. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ từ lần “lấn sân” này. Công việc đang trên đà phát triển, tiền lãi về ào ào nhưng đừng vì thế mà hoa mắt. Một kế hoạch chi tiêu hợp lý luôn là chìa khóa cho những người thành công.

Đường tình duyên của Dần cũng diễn biến vô cùng rực rỡ. Khả năng cao là bạn sẽ gặp dược “đối tượng như ý” trong vài ngày tới đây thôi. Đây là người sẽ mang lại cho bạn niềm tin, động lực để làm việc tốt hơn nữa trong tương lai.

Vào tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão luôn được biết đến là người hiền lành, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp người lúc hoạn nạn. Bản mệnh có nhiều mối quan hệ tốt, tri kỷ. Các bạn của Mão không bao giờ từ chối bạn bất cứ thứ gì. Đó là lý do con giáp này luôn có “quý nhân” tương trợ khi khó khăn. Tử vi 12 con giáp dự đoán, công việc của Mão khá thuận lợi, bạn ký được hợp đồng “tiền tỷ” khiến cấp trên hài lòng trong tuần đầu tháng 9 âm lịch.

Thời gian này, con đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ sang một trang mới, huy hoàng và tốt đẹp hơn. Chuyện tình cảm của Mão cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và người ấy nên tính toán nhiều hơn trong tương lai. Hai bạn rất hợp nhau, tình yêu vững vàng, keo sơn của cả hai sẽ tạo ra một “cái kết đẹp” cùng cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Vào tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất khéo ăn nói, có tài lãnh đạo. Theo tử vi 12 con giáp, nhờ các mối quan hệ ngoại giao của mình, trong tuần đầu tháng 9 âm lịch, tuổi Thân thu được không ít thành công, tình duyên thắm đỏ. Con giáp này năng nổ trong công việc, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp nên luôn được mọi người tương trợ trong hoàn cảnh tương tự.

Công việc kinh doanh của Thân lên cao như diều gặp gió, kiếm được bộn tiền. Còn những người làm công ăn lương thì có thu nhập ổn định, cuộc sống an nhàn, thậm chí còn được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nói chung, đây là giai đoạn vượng khí của tuổi Thân, dù con giáp có làm gì cũng sẽ dễ dàng có được thành công, tiền vô như nước lũ, có cơ hội đổi nhà đổi xe trong chốc lát.

Vào tuần đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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