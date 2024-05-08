Tử vi 4 ngày liên tiếp (9, 10, 11 và 12/5), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, giàu to bất chấp, ngồi chơi cũng có lộc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , 4 ngày liên tiếp tới, tuổi Hợi sẽ gặp phải một vài khó khăn trong công việc. Bản mệnh nên chủ động chia sẻ với mọi người xung quanh, chớ nên một mình gánh vác tất cả, nếu không bản mệnh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Người độc thân rất nghiêm túc trong việc tìm một người phù hợp với mình bởi bản mệnh muốn xây dựng một quan hệ bền vững. Vì vậy mà dù có người chủ động tiếp cận, bản mệnh cũng sẽ cẩn thận cân nhắc kỹ càng chứ không vội vàng đến với bất cứ ai.

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cần học cách lắng nghe ý kiến của cấp dưới nhiều hơn, đừng tự cho rằng mình đúng và đưa ra những quy định áp đặt, điều đó chỉ khiến bản mệnh gây nên những bất mãn ngấm ngầm trong tập thể.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi dần bẩm sinh thông minh, lanh lợi và tài trí. Đây được coi là thời kỳ rực rỡ về taì vận của họ. Con giáp này sinh ra đã có kỹ năng lãnh đạo và lòng dũng cảm, dám chấp nhận rủi ro và đạt đến những tầm cao mới.

Theo tử vi, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, họ sẽ vượt qua hết khó khăn để đạt được những thành tựu ấn tượng. Thời điểm này, họ sẽ nhận được những khoản tiền lớn hậu hĩnh, cuộc sống trở nên vô cùng thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 4 ngày liên tiếp tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thỉnh thoảng bạn nghi ngờ bản thân. Thời gian này tuổi Tý tự tin với khả năng của bản thân một cách chân thành.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý quan tâm đến tình trạng hiện tại, cố gắng hơn để có thể cải thiện công danh.

Tình cảm: Tình cảm bạn luôn vui vẻ chia sẻ, nhưng ít khi bạn nhận được sự hân hoan từ người bạn ấy.

Tài lộc: Về mặt tài chính, giải quyết chi tiêu trong khả năng cho phép, cố gắng thay đổi cách thực hiện.

Sức khoẻ: Tạo cho bản thân thời gian rèn luyện thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.