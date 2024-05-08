Đúng 12h ngày 2/4 âm lịch: 3 con giáp vận khí bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa xòe tay thu của hưởng phúc lâu dài

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi Thân không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Những người tuổi Thân nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Đúng 12h ngày 2/4 âm lịch, tuổi Thân chính là con giáp có vận khí của con giáp tuổi Thân ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Về sự giàu có, những người tuổi Thân thường không đạt được thành công lớn khi còn trẻ. Họ giống như những thợ săn lén lút, lặng lẽ tích lũy sức mạnh và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, một khi tìm được cơ hội, con giáp này sẽ hành động nhanh chóng và chính xác, thường vô tình hoàn thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Tuổi Thân ngày càng bùng nổ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người sinh năm Tuất là những người năng động và tích cực. Bắt đầu từ 12h ngày 2 tháng 4 âm lịch, vận may của bạn sẽ đạt đến một đỉnh cao mới.

Trong sự nghiệp, bạn sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mình, có được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn và hy vọng đạt được nhiều kết quả rực rỡ hơn.

Về mặt tài lộc, người tuổi Tuất sẽ nhận được sự giàu có bất ngờ như trúng thưởng, cổ tức,… sẽ khiến ví tiền của bạn ngày càng đầy hơn. Về mối quan hệ, người tuổi Tuất sẽ gặp được người mình thích và mong muốn kết hôn. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến vấn đề về đường tiêu hóa và ăn uống điều độ, lành mạnh.

Cha mẹ tuổi Tuất sẽ chú trọng bồi dưỡng khả năng tư duy và phán đoán độc lập cho con, mong con có thể thừa hưởng trí thông minh của chính mình và trở thành trụ cột của xã hội trong tương lai.

Vì vậy, những năm cuối đời, con giáp tuổi Tuất không chỉ được hưởng thành tựu tài chính mà còn có được những đứa con coi trọng, khiến cuộc sống tuổi già của họ tràn đầy hòa thuận, hạnh phúc.

Tuất là những người năng động và tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, Rắn là một truyền thuyết tinh tế và nội tâm, đầy trí tuệ và bí ẩn. Trong số 12 con giáp, tuổi Tỵ luôn được biết đến là người khó dò và đầy quyến rũ. Đối với những người sinh năm Tỵ, vận may và tính cách của họ, cũng sẽ đầy những ngã rẽ và bất ngờ đáng kinh ngạc.

Con giáp tuổi Tỵ thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh và thông minh. Họ giỏi quan sát và luôn có thể đánh trúng đầu khi giải quyết vấn đề và tìm ra những điểm mấu chốt nhất. Những người như vậy khi còn trẻ có thể không quá nổi bật, thậm chí khiêm tốn, nhưng trái tim họ dường như đang rực cháy, khao khát kiến thức và trí tuệ chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Bên dưới vùng nước tưởng chừng như tĩnh lặng này là quyết tâm làm việc không mệt mỏi của con giáp tuổi Ngọ để đạt được mục tiêu.

Khi họ lớn lên, dựa vào trí tuệ sâu sắc và khả năng phán đoán phi thường của mình, tuổi Tỵ đã leo lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác trong sự nghiệp và sự giàu có của họ đã tích lũy một cách tự nhiên.

Khi về già, của cải của con giáp này không chỉ là vật chất mà còn giàu trí tuệ và kinh nghiệm, đủ để họ tận hưởng một tuổi già thanh nhàn, bình yên.

Về cuộc sống gia đình, người tuổi Tỵ thể hiện tinh thần trách nhiệm bẩm sinh. Họ tình cảm và tinh tế với gia đình của mình. Mặc dù bề ngoài con giáp này có thể không bộc lộ nhiều nhưng họ luôn có thể dành cho gia đình mình sự hỗ trợ và bảo vệ mạnh mẽ nhất vào những thời điểm quan trọng.

Họ biết cách xây dựng và duy trì môi trường gia đình đầm ấm theo cách riêng của mình. Đối với tuổi Tỵ, con cái là tài sản quý giá được thừa hưởng trí tuệ và kinh nghiệm.

Tóm lại, quỹ đạo cuộc đời của người tuổi Tỵ là bước từng bước một, cuối cùng gặt hái được vinh quang và ấm áp cho riêng mình trong những năm cuối đời. Trí tuệ và lòng dũng cảm là phương châm sống của con giáp tuổi Tỵ và cũng là lý do khiến họ có thể bình thản bước đi trên con đường “trẻ không giàu nhưng về già sẽ giàu”.

Tỵ thể hiện tinh thần trách nhiệm bẩm sinh. Ảnh minh họa: Internet

Bài viết mang tính tham khảo.