Tử vi đúng 5 ngày tới (14/5/2024), 3 con giáp vượng phát tài lộc, vận may tấn tới, sung túc đủ đầy, phú quý vây quanh

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay tuổi Thìn tìm ra phương hướng hợp lý để phát huy điểm mạnh của mình, nhờ vậy mà bản mệnh có thể gây ấn tượng với cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến cho mình.

Hôm nay là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn.

Chuyện làm ăn cũng phát triển khá suôn sẻ khi bản mệnh phát hiện ra thị trường ngách có thể thử sức. Bản mệnh không ngại là người dẫn đầu nên cũng thu về khoản lợi nhuận nhiều hơn hẳn người khác, bản mệnh nên tiếp tục phát huy khả năng này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ vi cho biết những người tuổi Dần là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Họ có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Tử vi Dần tuổi Dần đa màu sắc và rất thực tế. Nếu họ ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Dần rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Thời gian này dù tuổi Dần có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Dần cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn. Những người tuổi Dần nếu biết nắm bắt cơ hội trời cho này thì cuộc sống sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Bởi vậy, người tuổi Dần đừng bỏ qua cơ hội trời cho này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tạo được ấn tượng trong công việc. Thời gian này tuổi Ngọ cảm thấy xứng đáng với công việc hiện có, trau dồi kĩ năng cao.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ không chấp nhận được việc sai sót trong khi hoàn thành dự án.

Tình cảm: Trong tình yêu, thích cảm giác được tìm hiểu nhiều người.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn chưa biết cách sử dụng tài chính bản thân làm ra đi đầu tư chính đáng.

Sức khoẻ: Thay đổi cách làm việc, đổi chế độ ăn uống cơ thể dần lấy lại năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.