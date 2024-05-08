Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp Thần Tài che chở, công danh vượng phát, mua may bán đắt, phú quý không ai bằng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm 9/5/2024, tuổi Tý gặp khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Các kế hoạch tưởng chừng đang tiến hành thuận lợi cũng có thể gặp trục trặc bất ngờ, khiến bản mệnh phải dùng tiền giải quyết.

May mắn là con giáp này luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi về đến nhà. Người nhà luôn sẵn sàng lắng nghe bản mệnh, cùng bản mệnh vượt qua khó khăn và đem tới động lực để bản mệnh tiến về phía trước.

Với những người làm công ăn lương, bản mệnh cần phải đề phòng những kẻ mặt ngoài niềm nở với mình nhưng sau lưng thì ngấm ngầm hãm hại. Bản mệnh hãy luôn có lòng đề phòng người khác, chớ cả tin kẻo đến khi bị lừa thì đã muộn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ chính là một những tuổi đại phát trong tháng này. Họ sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 5/2024. Tuổi ngọ ấm áp và vui vẻ, hòa đồng, thích khám phá, có thể nhanh chóng hòa nhập vào nhiều tình huống khác nhau.

Thời gian này, tuổi Ngọ sẽ có thêm nhiều bạn bè và đối tác mới. Từ đó mang đến những cơ hội tuyệt vời cho sự nghiệp và tài chính của họ. Thời điểm này, Ngọ sẽ đạt được những tiến bộ đáng kể trong sự nghiệp.

Giai đoạn này, nhờ trí thông minh và sự chăm chỉ, tài sản của họ cũng sẽ tăng lên. Tuổi ngọ dễ dàng đạt được mức kiếm tiền cao kỷ lục trong tháng này, khiến cuộc sống của họ trở nên giàu có và sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão biết cách điều chỉnh thời gian để có thể hẹn hò với người bạn yêu thương.

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Mão luôn mang sự thoải mái để gặp gỡ mọi người, từ từ đưa ra hướng giải quyết kịp thời.

Công việc: Ngày hôm nay, người tuổi Mão đang dần chuẩn bị bàn giao công việc sớm nhất.

Tình cảm: Luôn có trách nhiệm với người bạn yêu, dành thời gian để có thể ở cạnh nhau.

Tài lộc: Về mặt tài chính, xây dựng hướng kinh tế mới, đổi mới mọi việc.

Sức khoẻ: Tìm cách khắc phục thể trạng, chú ý điều chỉnh thời gian của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.