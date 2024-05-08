Đúng 12h trưa mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp phú quý đủ đường, sự nghiệp lên hương, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm 9/5/2024, tuổi Tuất làm công việc gì cũng dở dang. Có lẽ bản mệnh nên học cách nhìn nhận vấn đề dưới các góc độ khác nhau, không nên cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng khăng khăng làm theo dự định ban đầu của mình.

Có thể thấy rằng, tình yêu có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của bản mệnh. Vì thế, dù có đang khó chịu thế nào đi nữa, bản mệnh cũng luôn lắng nghe nửa kia để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề.

Người đang giữ tiền trong tay cũng cần hết sức thận trọng, chớ nên tin người kẻo tiền mất tật mang. Chẳng có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống, nếu bản mệnh muốn làm giàu thì nên dựa vào công sức của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân nổi tiếng thông minh, khéo léo hơn người. Theo tử vi, tuổi Thân sẽ có bước tiến nổi bật của riêng mình. Họ là người nhanh trí và rất giỏi nắm bắt cơ hội. Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân kiếm tiền cực giỏi nhờ khả năng ra quyết định dứt khoát của mình.

Bất kể là quyết định gì trong công việc hay đầu tư và quản lý tài chính, tuổi Thân đều có thể đạt được kết quả ấn tượng, thu hái nhiều quả ngọt. Thời điểm này tài sản của con giáp này sẽ tiếp tục tăng. Nhờ đó, mang lại cho tình trạng tài chính của họ một diện mạo hoàn toàn mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chịu đả kích lớn khi tìm ra vấn đề của mối quan hệ hiện tại.

Ngày thứ Năm 9/5/2024 tuổi Hợi luôn biết điểm dừng trong chi tiêu, có kế hoạch cụ thể, chi tiết cho công danh.

Công việc: Trên phương diện công việc, người tuổi Hợi đáp ứng đủ yêu cầu công danh, không có nhiều việc đáng lo ngại.

Tình cảm: Trong tình yêu, nắm được tình hình, bạn tìm ra được vấn đề chi tiết.

Tài lộc: Hãy cẩn thận cách chi tiêu, tránh sai sót không mong muốn.

Sức khoẻ: Hãy dành thời gian để cơ thể tịnh dưỡng, nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.