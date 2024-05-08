Từ nay tới Thứ Bảy, Chủ Nhật (11 và 12/5), 3 con giáp tiền đầy chặt ví, giàu lên trông thấy, của cải đầy kho, cuộc sống ấm no

Tương Phá gây họa, người tuổi Tý gặp khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Các kế hoạch tưởng chừng đang tiến hành thuận lợi cũng có thể gặp trục trặc bất ngờ, khiến bạn phải dùng tiền giải quyết.

Kim sinh Thủy, con giáp này luôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn mỗi khi về đến nhà. Người nhà luôn sẵn sàng lắng nghe bạn, cùng bạn vượt qua khó khăn và đem tới động lực để bạn tiến về phía trước.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo. Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con ngựa bản tính phóng khoáng, thích khám phá những điều mới mẻ. Bước sang tháng 5/2024, người tuổi Ngọ sẽ đón nhiều điều mới mẻ và thuận lợi.

Tháng này, ngựa được cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều tốt lành. Họ làm ăn phát đạt, tài lộc tăng tiến, cuộc sống của họ ngày càng sung túc. Thời gian trước có khó khăn đến đâu thì cũng có thể “cải vận”, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn.

Trong công việc, tuổi Ngọ gặp nhiều thuận lợi, được coi trọng hơn trong công ty. Công việc của họ lại càng thuận buồm xuôi gió nhờ quý nhân nâng đỡ. Công sức mà họ bỏ ra sẽ sớm được đền đáp xứng đáng bằng tiền bạc trong tháng này. Nói chung chỉ cần biết nắm bắt cơ hội họ nhất định sẽ thành công.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.