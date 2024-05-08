Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 9/5/2024, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền bạc đầy túi, giàu sang vô đối, tài sản tăng vùn vụt

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm 9/5/2024, mối quan hệ giữa tuổi Mùi và nửa kia đang ngày một hài hòa hơn. Bản mệnh không còn đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nữa mà quan tâm hơn đến suy nghĩ, cảm xúc của người ấy.

Tiếc rằng sự nghiệp của bản mệnh lại không tiến triển suôn sẻ được như ý muốn. Con giáp này cần cẩn thận trước nguy cơ có kẻ đâm sau lưng mình. Tốt nhất, bản mệnh không nên tiết lộ toàn bộ bí mật với một người nào đó.

Người độc thân tạo được ấn tượng tốt đẹp và sâu sắc với nhiều bạn bè khác giới. Trong ngày hôm nay, việc đến với ai dường như chẳng phải là quá khó khăn với bản mệnh. Tuy nhiên, bản mệnh chớ biến mình thành kẻ trăng hoa.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Năm 9/5/2024 tới có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Ngoài ra, người tuổi Mão còn là những người thích giấu cảm xúc vào sâu trong lòng, không muốn người khác đe dọa hay can thiệp vào sự tự do của mình. Tử vi cho biết những người tuổi Mão thường dũng cảm, tham vọng và quyết đoán.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp tuổi Mão dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, tuổi Mão không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng. Bằng những nỗ lực miệt mài trong năm cũ, trong 10 tới những người tuổi Mão càng nỗ lực càng chăm chỉ túi tiền càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi thứ Năm 9/5/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang vui vẻ nhận được sự yêu thương của mọi người. Thời gian này tuổi Thân cơ thể đã đạt nhiều mục tiêu, cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe đáng kể.

Công việc: Người tuổi Thân nhận được niềm vui bất ngờ khi đầu quân vào công việc nhiều suôn sẻ.

Tình cảm: Mối quan hệ của cả hai đang đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, hãy sẵn sàng dành cho nhau sự thân mật.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chờ đợi cơ hội để đổi vận đầu tư sớm nhất.

Sức khoẻ: Bình tĩnh bổ sung thêm các khoáng chất cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.