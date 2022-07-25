Vào đúng 7h00 ngày 26/07, con giáp nào may mắn 'có công mài sắt có ngày nên kim'?

Tâm linh - Tử vi 25/07/2022 23:39

Các con giáp này luôn cố gắng dù thất bại rất nhiều lần và kết qủa đã được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi tuần cũ, tuần này của tuổi Tý khá may mắn, đặc biệt là đầu tuần nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Nhưng bạn dừng vì thế mà chi tiêu thoải mái quá. Tuần này những ai có kế hoạch đi du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn.

Tuy nhiên cảnh báo con giáp này vào khoảng nửa cuối tuần cẩn thận với hung tinh Bạch Hổ, dễ mà có tai họa ập đến bất ngờ liên quan đến gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh cũng nên đi khám ngay. Không ai yêu mình bằng chính mình tự yêu lấy mình đâu nhé.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường nhiệt tình, hào phóng, độc lập và tự chủ. Họ thích nghi tốt với hoàn cảnh nên dù sinh ra trong điều kiện khó khăn, con giáp này vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này sống có trách nhiệm với gia đình, không ngại đứng mũi chịu sào. Chính vì vậy nên đến trung tuổi, đa phần con giáp tuổi Dậu đều có sự nghiệp thành công, cuộc sống bình yên, suôn sẻ.

Vào đúng 7h00 ngày 26/07, con giáp nào may mắn 'có công mài sắt có ngày nên kim'? - Ảnh 1
Tuần mới từ ngày 25/7, con giáp Dậy nỗ lực không ngừng, đạt được thành công. Nhờ tài năng hơn người nên con giáp này làm đâu thắng đó. Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho thêm những công việc, nhiệm vụ mới.

Con giáp tuổi này hãy nhớ rằng làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng sẽ giúp họ đạt được những gì mình muốn. Con giáp này mang tư tưởng lạc quan, được dự báo sẽ chinh phục đỉnh cao mới, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi tuần này gặp hung tinh Bạch Hổ chiếu vận nên hết sức lưu tâm đường sức khỏe của bản thân và những người trong nhà, hạn chế cho con cháu tiếp xúc với xe cộ, sông nước. Tuy nhiên bù lại thì công việc khá may mắn nhờ Thiên Đức trợ vận, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Nếu bạn đang có một dự án tâm huyết thì nhất định sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, thăng tiến trong công việc. Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng. Tuổi này cần tăng tốc lên một chút, sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Tài lộc vượng phát, công danh may mắn hơn người. Bạn rất tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ người khác nên được lộc trời ban. Tuần này tốt cho xin việc, cầu công danh, buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, tiền đổ về túi khá nhanh. Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận vất vả một thời.

Tình cảm không được tốt cho lắm, đặc biệt là khoảng thời gian cuối tuần. Người duy nhất bạn có thể dựa dẫm vào những lúc mệt mỏi chính là bản thân mình. Chuyện của bản thân, chuyện trong nhà đem ra kể lể lại trở thành trò cười cho người ngoài. Bạn trẻ tuổi Hợi cũng đừng vội tin vào mối lương duyên mới, khả năng bị lừa khá cao.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.

Các con giáp may mắn được Phật Bà ban phước vào những tháng cuối năm 2022?

Các con giáp may mắn được Phật Bà ban phước vào những tháng cuối năm 2022?

Thời điểm những cuối năm 2022, có các tuổi dễ chuyển mình giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   các con giáp tháng 8 tử vi may mắn con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục