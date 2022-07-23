Các con giáp may mắn được Phật Bà ban phước vào những tháng cuối năm 2022?

Thời điểm những cuối năm 2022, có các tuổi dễ chuyển mình giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Tuổi tý đứng đầu trong 12 con giáp. Linh vật này nổi tiếng lanh lợi, nhạy bén, thông minh hơn ai hết, đặc biệt có đầu óc tính toán, kinh doanh và cẩn trọng trong mọi việc.

Theo tử vi, tuổi tý cuối năm 2022 sẽ gặp được vận may lớn, tuy không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở song tuổi tý vẫn có quý nhân phù trợ vượt qua mọi việc. Chính vì sự thông minh, chịu khó nên tuổi tý sẽ được trời ban thưởng nếu như cố gắng hết sức mình.

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, người tuổi tý sẽ có những chuyển biến lớn trong cuộc sống, đặc biệt là tài chính và công việc. Tuy nhiên, người tuổi tý cần phải thay đổi, buông bỏ sự cố chấp, bảo thủ để tránh gặp những phiền phức và tai ương không đáng có.

Trong năm 2022, tháng cuối năm tốt nhất là tháng 12 âm lịch, những người tuổi này nên tận dụng cơ hội hiếm có này phát huy tài năng của mình như kinh doanh, đầu tư,... sẽ mang lại lợi nhuận và tiền tài.

Tuổi Tuất

Thời gian đầu năm do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Tuất không thuận lợi nhưng thời gian cuối năm do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Người tuổi Tuất vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian cuối năm 2022, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ.

Đây cũng là tiền đề vững chắc cho tài vận bùng phát năm 2023 của người tuổi Tuất.

Tuổi Dậu

Đa số những người tuổi dậu rất độc lập, có độc lập, có định hướng và lập trường riêng cho bản thân. Nhờ đức tính kiên nhẫn, chịu khó nên phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường, nhờ vậy mà người tuổi dậu luôn thành công dù sớm hay muộn.

Những ngày tháng cuối năm 2022 là cơ hội thuận lợi cho người tuổi dậu gặt hái tài lộc vì họ sẽ được quý nhân giúp đỡ cho việc làm ăn được thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-con-giap-may-man-duoc-phat-ba-ban-phuoc-vao-nhung-thang-cuoi-nam-2022-485270.html