Lấy vợ con giáo nào để gia đạo êm ấm, đếm tiền mỏi tay?

Phụ nữ cầm tinh con Rồng vốn dĩ là người thông minh, khéo léo và biết cách đối nhân xử thế. Nếu người đàn ông nào lấy được vợ tuổi Thìn thì quả thật là có phước báu. Nhờ tính cách hơn người mà người vợ này thường giúp chồng gỡ khó trong những lúc hoạn nạn. Nhìn chung, kết hôn với vợ tuổi Thìn thì bạn không phải lo lắng, càng về già gia đạo càng ổn định, êm ấm.

Những người phụ nữ tuổi Sửu rất chăm chỉ tháo vát, những công việc trong nhà họ đều làm rất chăm chỉ, cần cù chịu khó.

Có những lúc sự nghiệp của chồng không được thuận lợi thì họ vẫn tin tưởng chồng mình có thể làm được, tin rằng tiền đồ của chồng sẽ có ngày khởi sắc, trước nay chưa từng oán trách điều gì.

Hơn nữa, bất luận là về vật chất hay tinh thần thì những người phụ nữ tuổi Sửu đều giúp đỡ chồng mình, vì vậy họ cũng là những người giúp chồng phát đạt, thành công.

Vợ tuổi Hợi

Người phụ nữ tuổi Hợi được ví như là quý nhân phù trợ rất tốt cho người chồng của mình. Họ là người có tính cách luôn cởi mở, nhạy cảm và vị tha trong cuộc sống.

Phụ nữ tuổi Hợi là người có năng lực xoay sở tốt có thể giải quyết công việc và công việc gia đình một cách êm ấm, hay nói cách khác là "vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà".

Khi chồng gặp khó khăn trong sự nghiệp, người vợ tuổi Hợi có thể sẵn sàng cùng chồng đối mặt, tìm hướng giải quyết và luôn khuyến khích, động viên chồng mình cố gắng, nỗ lực trong công việc. Ngoài ra, họ còn là những người vô cùng nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng.

Khi chồng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, người vợ khéo léo này sẽ không để anh ấy "ngủ mơ trên chiến thắng" mà thay vào đó cô thường xuyên nhắc nhở anh luôn sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn thử thách.

Chính vì thế người chồng của những cô gái tuổi Hợi luôn có những sự chủ động và sự quyết đoán trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, người phụ nữ tuổi Hợi thường là những người mang trong mình số mệnh giàu sang, phú quý, họ thường là người có tài lộc và mang lại sự hưng thịnh cho mỗi gia đình.

Xét về mối quan hệ với bố mẹ chồng, với đức tính thông minh, nhanh nhẹn và hiếu thuận, người phụ nữ tuổi Hợi có thừa sức để dung hòa mối quan hệ trong gia đình.

Do đó, người chồng sẽ không phải lo lắng về các mối quan hệ trong gia đình, mà chỉ việc tập trung vào phát triển sự nghiệp. Vì vậy, phải là người rất may mắn khi đã kết hôn với một người phụ nữ tuổi Hợi đấy!

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm