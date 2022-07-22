Top 3 con giáp nam đào hoa nhưng lận đận tình duyên, vẫn cô đơn lẻ bóng khi bước qua tuổi trung niên

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 04:35

Dưới đây là danh sách các con giáp nam lận đận tình duyên, kết hôn từ tuổi trung niên.

Tuổi Sửu

Là con giáp nam kết hôn muộn, đàn ông tuổi Sửu có lối sống rất rõ ràng, trách nhiệm, họ muốn chắc chắn rằng mình có thể chăm lo cho người ấy đầy đủ, không để cả 2 chia tay vì chuyện kinh tế nên thời còn trẻ chủ yếu tập trung làm ăn.

Họ cho rằng kinh tế là nền tảng của mọi thứ, sau khi có sự nghiệp thì chuyện tình cảm sẽ bớt căng thẳng hơn, yêu mà không có tiền sẽ không yêu.

Sửu cần thời gian nỗ lực cho sự nghiệp, khi sự nghiệp thành công rồi nhìn lại để tìm kiếm tình yêu, Sửu mới nhận ra mình đã bỏ qua cái tuổi đẹp nhất để yêu, rất khó tìm được người ưng ý nên kết hôn muộn là chuyện rất dễ hiểu.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của tuổi Mão, đặc biệt là phụ nữ có thể hơi lận đận. Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ , thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn, hay như cách nói bình dân, họ kén chọn; và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp nữ tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

Top 3 con giáp nam đào hoa nhưng lận đận tình duyên, vẫn cô đơn lẻ bóng khi bước qua tuổi trung niên - Ảnh 1
Nhưng nói vậy không có nghĩa những phụ nữ tuổi này không thể kết hôn. Với yêu cầu cao và khả năng của mình, khi kết hôn, họ sẽ là những người biết bảo vệ hạnh phúc, gia đình của mình, cũng như cùng chồng “xông pha” xã hội.

Tuổi Tị

Nam giới tuổi Tị thuộc tuýp người sợ kết hôn, sinh ra đã có tâm lý sợ kết hôn, không muốn kết hôn sớm và bị ràng buộc bởi hôn nhân, họ muốn có cuộc sống tự do và ít bị ràng buộc bởi tình cảm.

Thời còn trẻ các bạn nam tuổi Tị sẽ yêu nhiều lần, nhưng lại không muốn kết hôn sớm, yêu rồi chia tay là chuyện như cơm bữa.

Tị giống như trẻ con chưa muốn lớn, thực chất đây là biểu hiện ích kỷ chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Khi tất cả bạn bè xung quanh lần lượt kết hôn, không còn ai chơi cùng, chỉ còn lại mình bạn. Đến một độ tuổi nhất định, bạn cảm thấy rất cô đơn, muốn tìm bạn đời thì phát hiện ra những người tốt đã có gia đình hết cả rồi, kén cá chọn canh lại trúng canh thiu.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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