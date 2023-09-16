Vào đầu tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 13:25

Theo dự đoán cho 12 con giáp, đầu tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau sẽ có bước chuyển biến đột ngột, vươn lên giành bảng vàng danh vọng, giàu có nhất.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi thông minh, có năng lực, hài hước và dí dỏm. Đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Bên cạnh, bản mệnh được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Sự nghiệp của họ cũng phát triển thuận lợi.

Họ được lãnh đạo trọng dụng, lương thưởng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh. Người tuổi Hợi làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban lộc, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, kiếm tiền dễ dàng. Tuy nhiên, đừng lao lực quá sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Đặc biệt, con giáp này nên chú trọng các bệnh liên quan đến xương khớp, hô hấp, tiêu hóa,...

Vào đầu tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Sửu sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, vận thế lên như diều gặp gió, thời cơ đến không cản nổi. Trong thời điểm này, mọi khó khăn, trở ngại họ gặp phải trong công việc trước kia đều được giải quyết. Không chỉ vậy, con giáp này còn được quý nhân phù trợ, có cơ may thăng quan tiến chức, trong nhà cũng có chuyện vui.

Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, sản phẩm được mùa, được giá. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, doanh số tháng này cao hơn tháng trước. Không những thế, nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh sẽ đến với người tuổi Sửu. Chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi Sửu kiếm về bộn tiền, có được cuộc sống sung túc.

Vào đầu tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người sinh năm Thìn là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Họ cũng là người kiên trì trong công việc. Tử vi cho thấy, đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ được sao tốt chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Đây là thời điểm tốt để con giáp này làm ăn phát tài, tích lũy nhiều của cải. Với người làm công ăn lương sẽ nhận thêm được nhiều công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, người tuổi Thìn làm kinh doanh cũng được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn, thu nhập. Trong thời gian này là cơ hội tốt để người tuổi này học tập nâng cao khả năng, trình độ. Nhờ làm việc chăm chỉ, ti mỉ và tận tâm trong công việc, người tuổi này từng bước chạm tay đến thành công, thu tiền bạc về đầy túi.

Vào đầu tháng 8 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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