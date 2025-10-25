Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu sửa chữa lỗi làm, vực dậy tinh thần.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bạn đang cố gắng bắt đầu lại, sửa chữa những lỗi lầm.

Ngày này tuổi Sửu khi công việc tạm hoãn lại, bạn cố gắng sửa lại và lấy lại tinh thần làm việc một cách chuyên nghiệp theo cách riêng của bạn.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm vẫn cố gắng vượt qua những thời gian khó nhọc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, khó khăn bước đầu, bạn đang cố gắng vượt qua.

Sức khoẻ: Chăm lo từng li từng tí sức khoẻ, không muốn bị gò bó trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, kiên định và luôn nỗ lực để tiến lên. Sau giai đoạn chững lại, cuối tuần này vận khí của Dậu bật sáng mạnh mẽ nhờ được sao Thiên Ấn và Nguyệt Đức trợ mệnh.

Họ có thể gặp quý nhân trong lúc hoàn toàn không ngờ: một buổi tụ họp, chuyến du lịch ngắn ngày hay thậm chí trong quán cà phê quen thuộc. Người này sẽ mang đến cơ hội quan trọng, mở ra con đường mới về công việc, hợp tác hoặc đầu tư.

Đặc biệt, Dậu có vận tiền tài cực vượng, nếu biết nắm bắt thì dễ “bội thu” trong thời gian ngắn. Những ai kinh doanh, buôn bán có thể ký kết được hợp đồng lớn hoặc chốt đơn hàng có giá trị cao. Người làm công ăn lương cũng dễ được cấp trên trọng dụng, nhận lời khen hoặc phần thưởng bất ngờ.

Về tình cảm, Dậu độc thân có cơ hội gặp người vừa hợp duyên vừa hợp mệnh trong dịp đi chơi. Còn các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian ngọt ngào, hiểu nhau hơn, góp phần làm tinh thần hưng phấn, tăng vận may tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo, tuổi Dần bắt đầu ngày mới với tâm trạng hào hứng và tự tin, bản mệnh được quý nhân hỗ trợ nhiều việc quan trọng. Với khả năng nhạy bén, bản mệnh nhanh chóng nhận ra những điểm quan trọng trong công việc và giải quyết suôn sẻ mọi chuyện.

Về mặt tình cảm, tuổi Dần luôn tin vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được người mình thích, không để lỡ cơ hội có được tình yêu. Đối với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!