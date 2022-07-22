Vào 2 ngày cuối tuần (23-24/7/2022): Con giáp nào được Thần Tài ban lộc lá đầy nhà?

Xin chúc mừng tuổi Dậu khi bạn chính là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này (23-24/7/2022) được nhắc đến tên đầu tiên.

Nhờ có vận may song hành, vận khí của bản mệnh có sự thay đổi đáng kể, dễ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của hung vận quấy quá nữa, nhờ vậy sẽ thu về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Theo tử vi khoa học dự báo, thời điểm này bạn sẽ nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, cơ hội lần này do bạn tự tạo ra nhờ những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc.

Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn.

Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá tươi sáng. Nhất là trong thứ 7 ngày 23/7/2022 Dậu có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo.

Tuổi Tý

Cát tinh xuất hiện giúp bạn có con đường quan lộ tươi sáng, công việc kinh doanh thuận lợi, của cải dồi dào, ngoài ra mang đến cho bạn sự may mắn, bạn có khả năng thắng trong những trò đỏ đen như trò xổ số. Chuột sa chĩnh gạo là đây. Nhưng nên nhớ cũng đừng quá đam mê, bạn sẽ chẳng thể làm giàu từ chúng được đâu.

Tuổi Thân

Cuối tuần này, tuổi Thân cũng là một con giáp vượng cát khí, các kế hoạch diễn ra trôi chảy tốt đẹp, bạn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian căng thẳng đầu óc.

Với những người làm công việc cố định, bản mệnh được nâng đỡ, tạo điều kiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để có được những cơ hội thăng tiến trong tương lai. Bạn cũng không dễ gì bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy.

Về cơ bản mọi kế hoạch đều được tiến hành trơn tru nên cấp trên đang đánh giá người tuổi này rất cao, không chỉ về hiệu quả công việc mà còn về các kĩ năng khác.

Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, tuổi Thân còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Thân thoải mái chi tiêu.

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng đón nhận tin vui khiến trong lòng bạn phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này người tuổi Thân có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.