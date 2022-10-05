Vào 18h ngày 6/10: 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, đào hoa đỏ rực, tình tiền đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 18:00

Tử vi học có nói, vào tuần trước 3 con giáp dưới đây đã phải đối mặt với khó khăn về kinh tế, sự khủng hoảng trong công việc, hay đời sống tình cảm gặp nhiều vấn đề. Nhưng từ khung giờ này trở đi, 3 con giáp này sẽ khổ tận cam lai.

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sống rất vị tha, công bằng, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Vào khung giờ này, nhiều người được về nhà mới, liên tục đón tin vui, tiền tài mời gọi. Nếu biết nắm bắt vận may nối tiếp vận may, con giáp tuổi Hợi có thể xây dựng một cuộc hôn nhân ngọt ngào, vui sướng. 

Vào 18h ngày 6/10: 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, đào hoa đỏ rực, tình tiền đỏ thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi có thể vượng vận đào hoa. Nếu ai đang độc thân, muốn rời xa kiếp FA có thể tạo cơ hội giao lưu để gặp được tình yêu đích thực càng sớm càng tốt. Người tuổi Hợi nên biết "phô trương" những ưu thế để thu hút những đối tượng tiềm năng, cho mình nhiều cơ hội lựa chọn hơn. 

Tuổi Thân

Còn nhớ tuần trước, dường như mọi việc xảy đến đều không như ý muốn của tuổi Thân. Thân đã phải gặp quá nhiều vấn đề ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, bước vào khung giờ này là khoảng thời gian mà tuổi Thân sẽ lấy lại được các may mắn đến với mình. Khi đó, Thân sẽ có quý nhân phù trợ giúp giải quyết các vướng mắc còn tồn đọng trước đó.

Vào 18h ngày 6/10: 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, đào hoa đỏ rực, tình tiền đỏ thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời điểm này, một số cơ hội sẽ đến với những người tuổi Thân. Có thể, bạn sẽ nhận được một chuyến đi công tác với đề xuất từ cấp trên. Hãy cố gắng hết mình để đạt thành quả tốt nhất. Tuổi Thân không nên quan tâm quá nhiều đến những thị phi xung quanh mình. Chỉ cần bạn làm tốt các công việc được giao, đến khi đó, tuổi Thân sẽ được các đồng nghiệp xung quanh nể phục và kính trong. Đồng thời tình hình tài chính của tuổi Thân cũng khá tốt đi cùng với đó là các khởi sắc trong tình duyên.

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực và cố gắng hết mình để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Tuất thường không gặp được nhiều may mắn nhưng họ lại có bản lĩnh phi thường, làm việc gì cũng rất quyết tâm, chẳng may có chướng lại cũng không nản lòng mà luôn tích cực, lạc quan, chờ ngày gặt hái được quả ngọt. 

Vào 18h ngày 6/10: 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, đào hoa đỏ rực, tình tiền đỏ thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong khoảng thời gian này tuổi Tuất đã gặp nhiều khó khăn trắc trở, họ đã phải đối mặt với khó khăn về tài chính, tình duyên và cả sự nghiệp. Thế nhưng, người tuổi Tuất vốn thông minh và mạnh mẽ, họ luôn biết tìm cách để giải quyết những vấn đề đó. Khi đó, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống cuối cùng cũng khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó còn tìm được cơ hội đổi đời, không lo cơm áo gạo tiền.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Có lẽ đây là 3 con giáp mong tới giữa tuần nhất, vì lúc này họ sẽ chỉ đón nhận toàn niềm vui và phúc khí.

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