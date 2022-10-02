Tử vi đầu tuần mới: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón những ngày thăng hoa thịnh vượng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 09:05

Tử vi dự đoán 3 con giáp thuộc top giàu có nhất công danh rạng rỡ vào những ngày sắp tới.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình hiền lành, bộc trực, thẳng thắn. Trong công việc, họ kiên trì, tận tâm, thấy khó khăn cũng không nản. Lúc trước, tài lộc của con giáp tuổi Dậu không nhiều, mưu sự khó thành. Vào đầu tuần mới, tài vận của họ mới tăng lên. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới, người tuổi Dậu sẽ có cơ may lội ngược dòng, mọi dự định đều trở thành hiện thực.

Tử vi đầu tuần mới: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón những ngày thăng hoa thịnh vượng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh thì sẽ đạt được những bước tiến thuận lợi, doanh số tăng nhiều. Con giáp tuổi này vốn nhiều tham vọng nên sẽ đặt nhiều mục tiêu trong thời gian tới. May mắn thay, những dự định của họ đều có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên Dậu cũng nên chú ý sức khỏe, nên tránh ăn vặt và đồ ăn đông lạnh, đặc biệt là phụ nữ.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, có ý chí phấn đấu, luôn cố gắng nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân và tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Đa số những người tuổi Thân đều không có xuất thân trong gia đình quá giàu có nhưng họ lại được đủ đầy về tinh thần nên luôn hiểu được giá trị cuộc sống đích thực. Tuổi Thân tâm niệm rằng, mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, nên dù có khó khăn thế nào họ cũng dùng bản lĩnh để vượt qua.

Tử vi đầu tuần mới: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón những ngày thăng hoa thịnh vượng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong đầu tuần mới cuộc sống tuổi Thân sẽ có những bước chuyển biến tích cực không ngừng. Vào những ngày này, tuổi Thân sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, hãy cố nắm bắt thời cơ để chuyển bại thành thắng, hóa hung thành cát. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể, càng làm việc càng thành công, bên cạnh đó những cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mặt, việc cần làm là bình tĩnh nắm bắt để thay đổi cuộc đời.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn rất đa năng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, họ thông minh, tài giỏi và rất thích khám phá, nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Trong những ngày này chỉ cần tuổi Thân tiếp tục vững tâm, luôn hướng bản thân học hỏi nhiều thứ, không quá mưu cầu điều gì lớn lao thì việc gì cũng sẽ hanh thông suôn sẻ.

Tử vi đầu tuần mới: 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón những ngày thăng hoa thịnh vượng, công việc suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày đầu tuần, tâm trạng tươi sáng tuổi Thân đã trở lại, họ vốn là người nuôi trong mình năng lượng tích cực, nên sẽ dễ dàng hướng bản thân theo hướng tốt đẹp hơn trong tương lai. Lúc này vận may kéo đến liên tục, giúp cho sự nghiệp thăng hoa, và đương nhiên tài lộc cũng tăng lên gấp bội. Thời gian tới nếu như tuổi Thân tự tin mình có bản lĩnh vượt qua mọi chông gai trắc trở thì nhất định họ sẽ thành công vang dội đến mức không ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

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