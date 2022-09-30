Tử vi ngày 3 ngày (1, 2 và 3/10): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, Quý Nhân trợ lực, các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 08:11

Dự đoán những con giáp này vận khí hanh thông, thu hái bộn tiền. Họ mang đến cho gia đình cuộc sống đủ đầy, sung túc.

 

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh phú quý, cả đời của họ luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, và không ngừng học hỏi, tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Thời gian trước, tuổi Thìn đã gặp phải nhiều sóng gió, có những người phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, khiến mọi thứ trở nên rối ren, không tìm được hướng giải quyết. 

Tử vi ngày 3 ngày (1, 2 và 3/10): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, Quý Nhân trợ lực, các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 3 ngày này tuổi Thìn khổ tận cam lai, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Trong thời gian này, mọi thứ hanh thông, sóng gió qua đi, quả ngọt rồi cũng đến. Tuổi Thìn gặp được quý nhân ra tay giúp đỡ, khiến những rắc rối trở nên đơn giản và được giải quyết êm đẹp. Tâm trạng tuổi Thìn sẽ ổn định, thoải mái và chuẩn bị đón những cơ hội tốt sắp tới, có khả năng thay đổi tài chính đáng kể.

Tuổi Tý

Tuổi Tý may mắn đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người nhận được thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc may mắn hơn là được cho tiền.

Tử vi ngày 3 ngày (1, 2 và 3/10): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, Quý Nhân trợ lực, các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt 3 ngày này sẽ là thời gian vượng tài đối với tuổi này. Bản mệnh có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không nhiều tiền trong một lúc nhưng không túng thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên dù hiện tại có tiền nhưng Tý cũng đừng vội khoe khoang kẻo lại tự chuốc rắc rối vào thân. Xung quanh bạn luôn có người ghen tị với may mắn của bạn đó, đề phòng bị chơi xấu.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn 3 ngày bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư dả hơn trước.

Tử vi ngày 3 ngày (1, 2 và 3/10): 3 con giáp bùng nổ tài lộc, Quý Nhân trợ lực, các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định đã ấp ủ, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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