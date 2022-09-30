Tử vi 4 ngày (1, 2, 3 và 4/10): 3 con giáp  được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, của cải dư dả 

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 07:40

Dự đoán 3 con giáp cần mẫn làm việc nên được thần tài ghé thăm, sớm ngồi mát ăn bát vàng, cuối tháng có tin vui đến.

 

Tuổi Ngọ

Tử vi 4 ngày này cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Những thành quả xứng đáng mà người tuổi này có được nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thông qua đó, cấp trên hiện đang cân nhắc cho bản mệnh một vị trí tốt hơn trong công việc.

Tử vi 4 ngày (1, 2, 3 và 4/10): 3 con giáp  được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, của cải dư dả  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này lúc nào cũng nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền cho mình nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Vận trình tình cảm thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đào hoa xuất hiện mang đến cảm giác bình yên và hạnh phúc cho bạn và người ấy sau những nỗ lực hàn gắn lại vết nứt trong chuyện tình yêu.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, có tinh thần cầu tiến trong cuộc sống và không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt xung quanh để đổi đời. Không phải người tuổi Dậu nào cũng xuất thân từ gia đình đủ đầy, nên họ phải càng cố gắng nhiều hơn để bản thân và gia đình sau này được ấm no, hạnh phúc. Người tuổi Dậu biết hy sinh, biết đánh đổi, nhờ vậy mà cuộc sống trung vận thăng hoa sung túc.

Tử vi 4 ngày (1, 2, 3 và 4/10): 3 con giáp  được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, của cải dư dả  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, ngày trước dù vất vả khó khăn thế nào không biết, nhưng khi bước vào thời gian này tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Họ không những tự tạo sự nghiệp cho riêng mình, kiếm được nhiều tiền mà còn đem lại nhiều may mắn cho người khác. Đặc biệt, thời gian này tuổi Dậu có cuộc sống thăng hoa và viên mãn. Người tuổi Dậu vốn thông minh, tài giỏi, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ biết nắm bắt cơ hội và đưa cuộc sống lên tầm cao mới, càng lớn tuổi càng giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Thân là những người từ nhỏ đã biết tự lập, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Thân chăm chỉ, không ngại khó khăn để đạt được thành công. Là con giáp sống rất chân thành, vì vậy mà bản mệnh cũng kết giao với nhiều bạn bè. 

Tử vi 4 ngày (1, 2, 3 và 4/10): 3 con giáp  được tài lộc gõ cửa, tài lộc vượng sắc, của cải dư dả  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thân không màng đến địa vị tiền bạc nên dễ dàng được quý nhân hỗ trợ, từ đó mà tiến lên. Chính vì vậy mà con giáp này sau khi bước qua tuổi trung niên liền khởi sắc về tiền tài. Cuộc sống được cải thiện, gia đình, người thân, bạn bè cũng được thơm lây. Nhờ được giúp đỡ nên Thân có nhiều vận may trong cuộc sống. Đặc biệt là trong thời gian này, vận may đến nhiều hơn, giúp họ trở nên giàu có. Người cầm tinh con khỉ vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra là gặp được nhiều may mắn, có nhiều người phải đánh đổi, trả giá, thậm chí là hy sinh mọi thứ để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

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