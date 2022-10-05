Hung vận lấn át cát vận, 3 con giáp xui xẻo trong ngày 6/10, cần đề phòng họa "tai bay vạ gió"

Tử vi học dự báo, 3 con giáp gặp xui xẻo liên hồi, làm gì cũng phải thật cẩn trọng, kẻo mắc bẫy kẻ tiểu nhân thì dễ dẫn đến mang họa vào thân.

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi được nhắc nhở cần thận trọng kẻo chuyện xấu kéo tới dồn dập trong ngày 6/10. Điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Vận trình sự nghiệp đang có dấu hiệu triển theo chiều hướng xấu khi mà con giáp này không đủ tập trung và mắc phải nhiều sai lầm khó có thể chấp nhận được. Ảnh minh họa: Internet Khi làm việc, bạn hãy hạn chế sai sót, cẩn trọng. Sở dĩ tiểu nhân giở trò cũng bởi bạn làm việc có phần chểnh mảng, thiếu tập trung nên tạo cơ hội cho kẻ đó nắm thóp, bày trò nhằm hạ bệ. Thời điểm này bạn cũng được khuyên không nên mạo hiểm đầu tư vì có thể bị lợi dụng hay lừa lọc trên niềm tin giả tạo mà kẻ xấu đã dựng lên.

Tuổi Thân Trong những ngày "xui tận mạng", tuổi Thân phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh gây thị phi, gặp họa từ miệng. Đã vậy, dường như có kẻ cố tình gây cản trở cho công việc của bạn, tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn phải đang phát triển. Bạn thường bị công kích, chịu nhiều thua thiệt và đánh mất những thành quả mà mình đã rất nỗ lực để có được.

Ảnh minh họa: Internet Đừng chỉ nói cho sướng miệng rồi vướng vào những rắc rối không đâu, nhẹ thì đấu khẩu qua loa, ảnh hưởng đến hòa khí hai bên, nặng thì vướng vào tranh chấp, kiện tụng. Không những thế con giáp này còn có thể mang điều tiếng xấu do làm việc thiếu hiệu quả khiến vị trí lung lay. Thành quả gây dựng bấy lâu có thể trở thành công cốc nếu bạn không sớm chấn chỉnh bản thân.

Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ được dự báo là sẽ có hung vận khá lớn cản trở đường vận trình, khiến cho sự nghiệp bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo con giáp này làm việc gì cũng phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Tỵ có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm phạm phải do lúc không tập trung. Bên cạnh đó, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong thời điểm này, bạn nên tham khảo các luồng ý kiến đa chiều, tìm hiểu thật kỹ để tránh phải hối hận về sau vì sự khinh suất của bản thân. Ảnh minh họa: Internet Trong ngày 6/10, Tỵ được khuyên cũng không phải là ngày thích hợp để Tị mạo hiểm đầu tư kinh doanh. Tiền bạc kiếm được chẳng hề dễ dàng, bạn không nên vì nhất thời ham cái lợi trước mắt mà ném tiền qua cửa sổ. Bạn có thể đợi tới thời điểm thích hợp hơn, cơ hội vẫn còn rất nhiều. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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