Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, thỏa sức gánh vàng còng lưng, mang lộc về nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 11:41

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), những con giáp này gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ nỗ lực hết sức nên thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, thỏa sức gánh vàng còng lưng, mang lộc về nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Người cầm tinh con Hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), người cầm tinh con Hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Tuổi Thìn 

Mặt tài lộc tuần này của người tuổi Thìn dù lâm suy vận nhưng lại khá ổn định. Bởi bạn biết cách tiết kiệm đồng tiền hơn, biết tránh những nơi khiến mình phải chi tiêu lãng phí. Đặc biệt, vào 16 giờ chiều mai (25/10), thói quen ham chơi và thử những trò trúng thưởng, đỏ đen sẽ được hạn chế rất nhiều. Người tuổi Thìn sẽ biết bảo vệ túi tiền của mình hơn.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, thỏa sức gánh vàng còng lưng, mang lộc về nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống chung - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ, chịu khó là tính cách nổi trội của người tuổi Thìn trong công việc. Bạn biết vận dụng đầu óc linh hoạt vào các kế hoạch đã định sẵn, luôn đặt mục tiêu cho bản thân, dù là trong công việc hay cuộc sống chung. Bạn muốn mọi góc cạnh của công việc phải luôn tốt đẹp.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ thời điểm này trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Tử vi nói rằng tuổi Tý vốn chăm chỉ. Họ có trí tuệ minh mẫn, năng lực hơn người, biết nhìn xa trông rộng nên sự nghiệp có cơ hội phát triển tốt, có thể đạt vị trí cao. Ngoài ra, bản mệnh còn có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp vượt qua hoạn nạn.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 3 con giáp đỏ thắm được Ngọc Hoàng rót lộc, thỏa sức gánh vàng còng lưng, mang lộc về nhà, vận trình hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Cát khí hưng thịnh, tài lộc đến ào ào giúp tuổi Tý có cuộc sống vui vẻ. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), là thời điểm phúc khí của tuổi Tý tăng cao. Con giáp này có thể kiếm ra một khoản tiền dư dả, thoải mái trang trải cho cuộc sống. Cát khí hưng thịnh, tài lộc đến ào ào giúp tuổi Tý có cuộc sống vui vẻ. Chuyện tình duyên của con giáp này cũng diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhìn chung, tuổi Tý làm gì cũng vượng phát, sự nghiệp có bước đột phá, dự báo sẽ thành công rực rỡ. Chỉ cần tuổi Tý biết chủ động nắm lấy cơ hội, bình tĩnh và tỉnh táo khi đưa ra quyết định thì thành công chắc chắn đến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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