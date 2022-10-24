Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, hưởng gấm vóc lụa là, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 09:36

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), có 3 con giáp được thần tài nâng đỡ, may mắn ngập tràn, tài vận bùng nổ.

Tuổi Dần

Tử vi học nói rằng, đúng 9 giờ ngày mai (25/10), cuộc sống của tuổi Dần có những chuyển biến tích cực không ngờ. Trong thời điểm khó khăn này, ai có thể cảm thấy khổ sở chứ Dần thì vẫn luôn tìm được những thứ tốt đẹp nhất.

Khó khăn đối với con giáp này chỉ là một giai đoạn nhất thời. Một khi đã vượt qua, mọi thứ sẽ thành công ngoài sức mong đợi. Đặc biệt, thời điểm tài vận tới, tuổi Dần sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực, thế mạnh, tận dụng mọi cơ hội để gây dựng cuộc sống giàu có, sung túc. Lời khuyên dành cho người tuổi dần là suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động là điều tốt song đôi khi quá thận trọng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội.

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, hưởng gấm vóc lụa là, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi - Ảnh 1
Thời điểm tài vận tới, tuổi Dần sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực, thế mạnh, tận dụng mọi cơ hội để gây dựng cuộc sống giàu có, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý thực sự có thể nói là những người suy nghĩ thông minh nhất. Họ có lý tưởng, có hoài bão, thích lên kế hoạch cẩn thận. Những điều này khiến họ dù sinh ra trong gia đình bình thường vẫn sẽ thể hiện được sự vượt trội của mình, đạt được sự trưởng thành mà lứa tuổi của họ không có.

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), theo tử vi, những người tuổi Tý tiền tài vượng phát, làm gì cũng thuận lợi, dễ đạt được thành công, gặp nhiều may mắn. Vận trình của họ rất vượng quý nhân, gặp trở ngại dễ có người đưa tay giúp đỡ. Đặc biệt, người tuổi Tý sinh vào mùa đông nếu làm kinh doanh có thể trúng lớn sau 1 đêm. 

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, hưởng gấm vóc lụa là, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi - Ảnh 2
Những người tuổi Tý tiền tài vượng phát, làm gì cũng thuận lợi, dễ đạt được thành công, gặp nhiều may mắn. Vận trình của họ rất vượng quý nhân, gặp trở ngại dễ có người đưa tay giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con trâu vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác. Tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao.

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), con giáp tuổi Sửu có sao Vũ Khúc chiếu mệnh, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này, tuổi Sửu cũng bị sao hung tinh đảo loạn, dễ gặp rắc rối nhỏ. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

Đúng 9 giờ ngày mai (25/10), 3 con giáp gom hết lộc trời, thời mệnh khởi sắc, hưởng gấm vóc lụa là, nhanh chóng sắm nhà lầu xe hơi - Ảnh 3
Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Vào 16 giờ chiều mai (25/10), vận trình của 3 con giáp này trong thời gian này khá tốt. Có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ.

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