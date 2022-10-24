Sau ngày mai (25/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 06:25

3 con giáp nhanh chóng gia tăng vận may sau ngày mai (25/10).

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Dậu được biết đến với tính cách hiền lành, từ тốn nhưng cũng rất sâu sắc. Người tuổi này là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Suy cho cùng nếu bản mệnh được cấp trên trọng dụng thì Dậu cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc.

May mắn thay, sau ngày mai (25/10), vận khí của con giáp tuổi Dậu đang trên chiều hướng đi lên. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Dậu có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bản mệnh cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sau ngày mai (25/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi - Ảnh 1
Bản mệnh cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ, can đảm kiên cường trong cuộc sống. những người tuổi Sửu cũng rất giàu tham vọng, luôn phấn đấu để đạt được vị trí đứng đầu trong cơ quan, tổ chức mình làm việc. Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì con giáp tuổi Sửu cũng không thể dễ dàng dừng bước. 

Sau ngày mai (25/10), con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Sau ngày mai (25/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi - Ảnh 2
 Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thầy phong thủy cho biết, con giáp tuổi Mão sống hòa nhã với mọi người, tính tình dịu dàng, nhân hậu. Chính vì vậy, con giáp này dễ thu hút sự chú ý từ người khác. Người tuổi này làm việc gì cũng có người khác trợ lực, có quý nhân giúp đỡ.

Sau ngày mai (25/10), 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, may mắn đủ đường, sự nghiệp thăng hoa không có gì cản nổi - Ảnh 3
Trong kinh doanh, Mão gặp gỡ được đối tác uy tín, ký kết được những hợp tác làm ăn quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp tuổi Mão sống khá an phận, không có tham vọng quá nhiều. Tuy vậy, bản mệnh luôn làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến tập thể. Sau ngày mai (25/10), người cầm tinh con Mèo sẽ có vận may hốt bạc, hứng vàng, có cuộc sống khởi sắc. Trong kinh doanh, Mão gặp gỡ được đối tác uy tín, ký kết được những hợp tác làm ăn quan trọng.

Trong khi đó, người tuổi này đi xa thường thu hái được nhiều thành quả. Người gặp tai nạn, ốm đau bệnh tật cũng sớm tai qua nạn khỏi. Nhìn chung, tuần mới là khoảng thời gian tuyệt vời đối với con giáp tuổi Mão.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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