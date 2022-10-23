Tử vi 3 ngày tới (24, 25, 26/10), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 13:49

Tử vi 3 ngày tới (24, 25, 26/10), 3 con giáp này tài lộc đặc biệt vượng phát, vận trình thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của quý nhân.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ vốn rất chăm chỉ, luôn có chí cầu tiến trong công việc. Con giáp này không dễ dàng đầu hàng trước những khó khăn trong công việc hằng ngày hay cuộc sống, mà không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng cũng như tạo ra được giá trị cho chính mình.

Tử vi 3 ngày tới (24, 25, 26/10), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 1
Những người làm ăn kinh doanh, trong thời gian này, bản mệnh sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp con giáp này gây dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày tới cho biết, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, tất cả mọi việc liên quan đến con giáp tuổi Tỵ đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, trong thời gian này, bản mệnh sẽ gặp được đối tác tiềm năng, giúp con giáp này gây dựng sự nghiệp ổn định và kiếm được khối tài sản đáng mong chờ.

Chuyện tình cảm của người cầm tinh con Rắn sẽ gặp nhiều may mắn và tràn đầy màu hồng. Các cặp đôi sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Tính cách năng động, cởi mở giúp người tuổi Tỵ dễ dàng thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh. Người độc thân khi tham gia vào các hoạt động tập thể sẽ dễ tìm được 'nửa kia' lý tưởng của mình.

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. con giáp này cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Tử vi 3 ngày tới (24, 25, 26/10), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 2
Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của người tuổi này trước đây sẽ sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của người tuổi này trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Bản mệnh được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên con giáp này có thể đạt được thành công hơn người.

Tử vi 3 ngày tới (24, 25, 26/10), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 3
Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng, 3 ngày tới, Thần Tài mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Đặc biệt, người cầm tinh con Trâu sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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