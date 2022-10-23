Thầy phong thủy nói rằng, Trời sinh những người tuổi Thân vốn có ý chí phấn đấu, lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Thân luôn có tham vọng xây dựng một sự nghiệp vững vàng ổn định, nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng sống bình yên bên gia đình. Con giáp này cũng rất tình cảm và hay lo nghĩ nhiều, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thật sự khép lại.

Thời điểm này trở đi, tuổi Thân phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (24/10), tuổi Thân sẽ nhận được nhiều hỷ sự, khổ tận rồi, đến lúc cam lai rồi, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Thời điểm này trở đi, tuổi Thân phải vững tâm, phát huy hết tiềm năng vốn có, thời gian tới cuộc sống có đổi đời theo một cách khác, vận trình dự báo, con giáp này có khi mua nhà mua xe, ai nghèo sẽ giàu có, ai giàu sẽ ngày càng giàu hơn.

Đây là thời điểm cuộc sống của Thân sẽ có những thay đổi đáng kinh ngạc. Con giáp này gặp được vận may tới tấp, thậm chí đón đợi bản mệnh là một cơn mưa tài lộc. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình đúng như tính cách thường thấy, tuổi Thân sẽ nhận về kết quả xứng đáng.

Tuổi Sửu

Cái tên tiếp theo nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ sau ngày mai (24/10), chính là người tuổi Sửu. Người cầm tinh con Trâu sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới.

Được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên “làm đâu thắng đấy” - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên “làm đâu thắng đấy”. Về mặt trí tuệ, con giáp này thông minh, lanh lợi, tháo vát và có năng lực. Bản mệnh không ngừng học tập, cố gắng vươn lên để đạt được những mục tiêu mình đã đề ra trước.

Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.