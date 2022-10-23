Đúng 14h ngày 24/10/2022, 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 10:05

Cũng nhờ vận son tiền bạc, những con giáp dưới đây dễ dàng mua nhà, tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Rồng thường có tài năng, thông minh xuất chúng. Không những thế, người tuổi này còn giàu nghị lực và có tham vọng. Tuy tài năng hơn người nhưng con giáp này sống rất khiêm nhường. Bản mệnh luôn giữ được thái độ điềm tĩnh khi đối diện với khó khăn, thử thách.

Đúng 14h ngày 24/10/2022, 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 1
Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 14h ngày mai (24/10), tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao thêm việc. Nhiệm vụ này tuy khá khó khăn nhưng cũng là cơ hội để Thìn thể hiện năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh số tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh. Thời gian tới, người tuổi Thìn có nhiều tin vui gõ cửa, cuộc đời hứa hẹn sẽ sang một trang mới.

Tuổi Tý

Tuổi Thìn sinh ra đã được trời phú cho sự lanh lợi hơn người. Bản thân tuổi Tý luôn biết thích ứng với môi trường sống, tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn.

Đúng 14h ngày 24/10/2022, 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 2
Với người có kế hoạch đang ấp ủ, có thể nhân cơ hội này để triển khai ngay, tận dụng lúc cát khí đang vượng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vào 14h ngày 24/10, vận trình của người tuổi Tý có nhiều dấu hiệu tăng tiến. Với người có kế hoạch đang ấp ủ, có thể nhân cơ hội này để triển khai ngay, tận dụng lúc cát khí đang vượng.

Con giáp này trải qua một thời gian chật vật với không ít sóng gió, nay đã đến lúc sự nghiệp có những bước tiến nhất định. Không chỉ có nhiều cơ may hơn, bản mệnh còn tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, có thể sau này giúp đỡ mình trong con đường sự nghiệp.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho biết, những con giáp tuổi Dần thường có tài lãnh đạo, có lòng tự trọng cao cũng như thường đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân. Con giáp này là người sẵn sàng đối mặt với thử thách, đương đầu với những điều người khác không làm được. Đó cũng chính là lý do thành công đến với con giáp này.

Đúng 14h ngày 24/10/2022, 3 con giáp nào được chỉ điểm trúng số độc đắc, 'dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở', nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh 3
Dù là người làm việc trong lĩnh vực nào, tuổi Dần cũng sẽ dễ đạt được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 14h ngày đầu tuần sau (24/10), người tuổi Dần được các sao tốt chiếu mệnh, vận khí hanh thông, không chỉ đào hoa bùng nổ, tình duyên suôn sẻ mà tài lộc cũng như sự nghiệp đều vượng phát. Dù là người làm việc trong lĩnh vực nào, tuổi Dần cũng sẽ dễ đạt được thành công. Thời điểm này, vận trình của con giáp này hứa hẹn vượt trội nhất.

Cũng theo tử vi, thời gian tới là lúc con giáp này có thể nhận được cơ hội tốt trong nghề nghiệp. Tất nhiên cơ hội này đến cùng thách thức song đó chính là cơ hội để bạn khẳng định chính mình. Lời khuyên dành cho tuổi Dần trong thời gian này là chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Tốt nhất nên xây dựng thói quen ngủ nghỉ đúng giờ, tránh lao lực vì làm việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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