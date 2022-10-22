Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), 3 con giáp mã đáo thành công, đại cát đại lợi, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 17:25

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'dang tay đón thần Tài', vận may bủa vây, liên tục đón tin vui tới tấp vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022).

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp sở hữu ngoại hình nổi bật, tướng mạo bất phàm.Họ được biết đến với tính tình hảo sảng, nhân hậu, cởi mở. Con giáp tuổi này có tài năng, tham vọng, không chịu sống an phận, thủ thường. 

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), 3 con giáp mã đáo thành công, đại cát đại lợi, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Nếu biết nắm bắt những cơ hội thì ước mơ của họ sẽ trở thành hiệu thực. Thu nhập của người tuổi Dần nhờ đó cũng dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dần gặp không ít khó khăn trong công việc. Họ nỗ lực nhiều nhưng thời cơ chưa tới. Mặt khác, con giáp này cũng bị tiểu nhân ngáng đường.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), tài vận của con giáp này mới khởi sắc. Họ làm ăn kinh doanh dần phát tài, hàng hóa bán được nhiều. Không những thế, nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đã đến với con giáp này. Nếu biết nắm bắt những cơ hội thì ước mơ của họ sẽ trở thành hiệu thực. Thu nhập của người tuổi Dần nhờ đó cũng dồi dào hơn trước.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dậu thường nói ít, làm nhiều. Trong cuộc sống, họ là người khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), 3 con giáp mã đáo thành công, đại cát đại lợi, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Cơ hội kiếm tiền của họ tăng lên. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những dự án, công việc giúp tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, con giáp này bị sao xấu chiếu mệnh nên mưu sự không thành. Dù có cố gắng nhưng họ không đạt được thành công. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy vậy mà nản lòng. Thất bại sẽ cho con giáp này kinh nghiệm để trưởng thành và vững vàng hơn.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), vận thế của người tuổi Dậu vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được qúy nhân giúp đỡ nên tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền của họ tăng lên. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những dự án, công việc giúp tăng thêm thu nhập. Người cầm tinh con gà cần mạnh dạn nắm bắt thêm cơ hội và cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, khẳng định được giá trị của bản thân.

Vào lúc 16 giờ chiều nay (23/10/2022), 3 con giáp mã đáo thành công, đại cát đại lợi, ăn sung mặc sướng, không lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, khẳng định được giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, con giáp này không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn cần phải có thái độ đúng đắn hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, con giáp này chớ nên bỏ ngoài tai những lời người ấy nói. Thái độ lạnh nhạt của bản mệnh khiến đối phương tổn thương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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